Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 12 luật mới

Sáng 6-1, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố 12 luật đã được kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV thông qua.

Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố 12 luật đã được Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV thông qua

Các luật được công bố gồm: Luật Thương mại điện tử; Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Quy hoạch; Luật Đầu tư; Luật Dự trữ quốc gia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Trong số này có 1 luật do Bộ Công thương chủ trì soạn thảo và 11 luật do Bộ Tài chính chủ trì, tập trung vào các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế.

Trong đó, Luật Thuế thu nhập cá nhân (có hiệu lực từ 1-7-2026) có nhiều điểm mới đáng chú ý. Luật nâng mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế lên 15,5 triệu đồng/tháng và cho mỗi người phụ thuộc lên 6,2 triệu đồng/tháng; đồng thời giao Chính phủ chủ động trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ theo biến động kinh tế - xã hội, không còn ràng buộc điều kiện CPI tăng trên 20%. Luật cũng nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế của hộ, cá nhân kinh doanh từ 200 triệu đồng lên 500 triệu đồng/năm và bổ sung phương pháp tính thuế trên thu nhập đối với hộ kinh doanh có doanh thu lớn.

Luật Quản lý thuế (hiệu lực từ 1-7-2026) bổ sung quy định phân nhóm người nộp thuế, tạo cơ sở chuyển từ quản lý theo chức năng sang quản lý theo đối tượng. Luật cũng tăng cường ứng dụng dữ liệu, hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh trong kê khai, nộp thuế và mở rộng nguyên tắc hợp tác quốc tế về quản lý thuế.

Cũng có hiệu lực từ 1-7-2026, Luật Tiết kiệm, chống lãng phí xây dựng khung pháp lý đồng bộ nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi gây lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc gia; quy định ngày 31-5 hàng năm là “Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí”.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (hiệu lực từ 1-1-2026) tập trung tháo gỡ vướng mắc về chính sách thuế đối với nông sản, thức ăn chăn nuôi và điều kiện hoàn thuế, tạo động lực cho doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp.

Về bảo đảm nền kinh tế vận hành ổn định, Luật Quy hoạch và Luật Đầu tư (cùng có hiệu lực từ 1-3-2026) tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục, xử lý chồng chéo quy hoạch. Luật Đầu tư bổ sung quy định cấm kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; đồng thời cắt giảm, thu hẹp hàng chục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”.

Luật Dự trữ quốc gia (hiệu lực từ 1-7-2026) mở rộng mục tiêu dự trữ nhằm bảo đảm an sinh xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô và bổ sung cơ chế ưu đãi cho các tổ chức, doanh nghiệp tham gia dự trữ chiến lược.

Bên cạnh đó, Luật Thương mại điện tử (hiệu lực từ 1-7-2026) lần đầu quy định cụ thể về livestream bán hàng, tiếp thị liên kết và quản lý thương mại điện tử xuyên biên giới, yêu cầu các nền tảng nước ngoài có hoạt động lớn tại Việt Nam phải hiện diện pháp lý hoặc có cơ chế bảo đảm trách nhiệm với người tiêu dùng.

Các luật còn lại về quản lý nợ công, thống kê, giá và kinh doanh bảo hiểm đều hướng tới tăng cường phân cấp, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định hơn cho nền kinh tế.

MINH ANH