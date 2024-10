Lâm Đồng: Mưa lớn gây ngập nhà dân ven suối, ngập cục bộ Quốc lộ 20

Đến tối 8-10, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực hỗ trợ di chuyển đồ đạc đảm bảo an toàn cho người dân ven suối Đờ Le (khu vực giáp ranh giữa hai huyện Đức Trọng và Di Linh, tỉnh Lâm Đồng).

Thông tin ban đầu, cơn mưa lớn kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ chiều cùng ngày, khiến lượng nước lớn từ thượng nguồn suối Đờ Le đổ về, gây ngập nhà của 4 hộ dân thuộc thôn Hiệp Hòa, xã Ninh Gia (huyện Đức Trọng) tiếp giáp với xã Tam Bố (huyện Di Linh). Có nhà bị nước ngập sâu hơn 1m.

Nước lũ lên nhanh gây ngập nhà dân ven suối Đờ Le tiếp giáp giữa hai huyện Đức Trọng và Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Do nước lên nhanh và chảy xiết nên người dân bị mắc kẹt trong các căn nhà bị ngập.

Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai công tác di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Ninh Gia và Tam Bố đã huy động các lực lượng công an, dân quân, thanh niên di chuyển tất cả người dân bị cô lập, mắc kẹt trong các căn nhà do nước lũ dâng cao, đến nơi an toàn.

Do nước lũ lên nhanh, chỉ trong ít phút nên nhiều tài sản của người dân bị ngập trong nước gây hư hỏng

Nước lũ dâng nhanh chỉ trong ít phút khiến người dân không kịp di chuyển đồ đạc nên nhiều vật dụng bị nước gây ngập hư hỏng.

Mưa lớn gây ngập cục bộ 1 đoạn Quốc lộ 20 khu vực giáp ranh giữa hai huyện Đức Trọng và Di Linh

Cơn mưa lớn chiều tối cùng ngày cũng gây ngập từ 0,2-0,3m trên Quốc lộ 20 đoạn qua khu vực giữa xã Ninh Gia (huyện Đức Trọng) và xã Tam Bố (huyện Di Linh), khiến giao thông ùn ứ cục bộ hơn 30 phút.

ĐOÀN KIÊN