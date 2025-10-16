Lâm Đồng: Cưỡng chế hơn 7.000m² đất lấn chiếm ở đồi cát bay Mũi Né

Sau thời gian củng cố hồ sơ, UBND phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức cưỡng chế, thu hồi hơn 7.000m 2 đất do người dân lấn chiếm tại khu vực thắng cảnh đồi cát bay Mũi Né.

Sáng 16-10, UBND phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với các đơn vị liên quan huy động khoảng 100 người cùng nhiều phương tiện, tham gia cưỡng chế khu đất rộng gần 7.500m2 đất do người dân lấn chiếm trái phép tại khu vực thắng cảnh đồi cát bay Mũi Né (khu phố 15, phường Mũi Né).

Cụ thể, lực lượng chức năng đã tổ chức cưỡng chế, khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm theo Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả số 781/QĐ-CCXP ngày 20-6-2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đối với ông Lại Thiện Phước (sinh năm 1975, ngụ phường Mũi Né) về hành vi chiếm gần 7.500m2 đất chưa sử dụng do Nhà nước quản lý.

Nhiều phương tiện cùng khoảng 100 người có mặt tại khu vực bị lấn chiếm

Tại buổi cưỡng chế, lực lượng chức năng đã tổ chức nhổ bỏ cây trồng, tháo dỡ một số công trình không phép trên đất và đo đạc lại diện tích đất lấn chiếm để bàn giao lại cho UBND phường Mũi Né quản lý.

Nhổ bỏ cây trồng, tháo dỡ công trình trong khu đất bị người dân lấn chiếm

Từ tháng 12-2022 đến nay, Báo SGGP đã liên tục phản ánh về việc khoảng 73.000m2 đất tại khu vực giáp ranh thắng cảnh nổi tiếng đồi cát bay Mũi Né bị nhiều đối tượng lấn chiếm, sang nhượng trái phép, ngang nhiên xây dựng hàng loạt công trình kiên cố khiến dư luận bức xúc. Sau đó, Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận (trước đây) yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy TP Phan Thiết (trước đây) chỉ đạo kiểm tra, xác minh thông tin báo nêu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phá dỡ công trình không phép trên khu đất bị lấn chiếm

Đến nay, UBND phường Mũi Né đã tổ chức cưỡng chế được 1 trường hợp lấn chiếm đất do Nhà nước quản lý là ông Lại Thiện Phước, thu hồi diện tích gần 7.500m2. Số diện tích còn lại lên tới hơn 63.000m2 đất do 2 cá nhân Nguyễn Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Thu Thảo lấn chiếm trái phép đang tiếp tục được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ để tổ chức cưỡng chế, khôi phục lại hiện trạng.

Sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng trong vụ lấn chiếm diện tích đất lớn tại khu vực đồi cát bay Mũi Né

Trả lời Báo SGGP, ông Lê Thanh Sơn, Chủ tịch UBND phường Mũi Né thông tin, đối với 2 trường hợp lấn chiếm đất còn lại tại khu vực thắng cảnh đồi cát bay Mũi Né, cơ quan chức năng dự kiến tổ chức cưỡng chế, trả lại đất cho Nhà nước quản lý trong tuần tới.

TIẾN THẮNG