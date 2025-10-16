Vì sao vẫn chưa di dời dân vùng sạt lở núi Cấm?

Đã 4 năm kể từ vụ sạt lở kinh hoàng trên núi Cấm (nay thuộc xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai), đến nay, người dân khu vực bị ảnh hưởng vẫn chưa được di dời, an cư.

>>> Video, clip hiện trường và phản ánh người dân:

Tại làng Chánh Thắng, cảnh đổ nát sau trận sạt lở giữa tháng 11-2021 vẫn còn hiện rõ. Rảo quanh hiện trường núi lở, chúng tôi nhìn thấy cảnh tượng nhiều khu nhà bỏ hoang, vườn tược hoang hóa, cỏ dại bủa vây; một số ngôi nhà vẫn đang bị vây nhốt bởi những khối đất, đá núi sạt lở.

Hiện trường núi Cấm sạt lở tháng 11-2021. Ảnh tư liệu

Giữa tháng 11-2021, núi Cấm bất ngờ sạt đổ vết dài từ đỉnh núi, vùi lấp nhiều khu vực dân cư

Bà Nguyễn Thị Duôn (63 tuổi) nhớ lại đêm núi Cấm sạt lở: “Đêm núi Cấm lở, tôi nghe ù ù như có tàu bay đang lượn trên trời, khủng khiếp lắm. Sau đó, đất, đá và cây rừng từ trên núi ào ào đổ xuống, cả làng chỉ kịp bỏ chạy thoát thân, còn tài sản bỏ hết. Giờ vợ chồng tôi rất mong được di dời đến nơi an toàn, nhưng đến nay vẫn phải ở lại, mỗi mùa mưa bão đều lo sợ”.

Cụ bà Nguyễn Thị Duôn vẫn chưa hết bàng hoàng, lo lắng khi nghe nhắc lại chuyện sạt lở núi

Như Báo SGGP đã thông tin, giữa tháng 11-2021, núi Cấm bất ngờ sạt đổ, tạo dòng lũ đất đá ước khoảng 35.000m³, vùi lấp nhiều khu dân cư, đe dọa tính mạng 117 hộ dân.

Bà Duôn chỉ lại hiện trường bùn đất, đá núi đã sạt lở vùi lấp vào nhà năm xưa

Hai vợ chồng bà Duôn lớn tuổi nhưng vẫn nơm nớp sống trong lo lắng mỗi mùa mưa lũ

Tháng 4-2022, UBND tỉnh Bình Định phê duyệt dự án di dời khẩn cấp 64 hộ dân (kinh phí 32 tỷ đồng), gồm chỉnh trị dòng chảy và xây khu tái định cư rộng 3ha. Đến nay hạ tầng khu tái định cư đã hoàn thành nhưng vẫn đang bỏ hoang.

Ông Nguyễn Sự (64 tuổi, sống sát miệng sạt lở) bày tỏ: “Dự án gọi là khẩn cấp nhưng đã 4 năm, người dân vùng sạt lở vẫn chưa được dời đi. Ở đây, bà con đa số ai nấy đều mong sớm được ra khỏi vùng nguy hiểm”.

Một ngôi nhà bị bùn đất, đá núi sạt vùi lấp đến nay vẫn chưa khắc phục

Nhiều nhà dân bỏ hoang, chủ nhà đã rời đi nơi khác vì lo núi lở

Nhiều lớp nhà bỏ không, đóng kín cửa sát chân núi Cấm mỗi khi sắp tới mùa mưa

Ngoài ra, người dân cũng lo ngại, trên đỉnh núi Cấm hiện xuất hiện nhiều khối đá lớn đã bị phong hóa, có nguy cơ sạt lở cao. “Nhà tôi ở ngay dưới chân núi, gần điểm sạt lở cũ. Trên đỉnh có những tảng đá lớn đã hổng chân. Mỗi khi nghe dự báo mưa bão, cả nhà đều nơm nớp lo sợ đá lăn xuống nhà”, bà Mai Thị Kim Liên (56 tuổi), sống sát vách núi lo lắng kể.

Cụ bà Lê Thị Kim Loa (nhà sát chân núi Câm) mong muốn sớm được di dời đến nơi định cư an toàn

Nhiều hộ dân lo lắng, nhiều khối đá trên núi hổng chân có thể lăn xuống khu vực nhà dân

Theo một lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng xã Cát Tiến, khó khăn lớn nhất hiện nay là dự án đang thiếu kinh phí để bồi thường nhà cửa, cây cối, tài sản trên đất cho 64 hộ dân; dự kiến cần khoảng 70-80 tỷ đồng. “Xã Cát Tiến vừa mới thành lập, khoản kinh phí này vượt tầm xã nên lực bất tòng tâm”, vị lãnh đạo này nêu khó.

Khu tái định cư vùng sạt lở núi Cấm đã đầu tư xong, nhưng đang "phơi nắng, phơi sương"

Hạ tầng khu tái định cư vùng sạt lở núi Cấm đã hoàn thiện nhưng chưa thể di dời người dân đến ở

Ông Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Cát Tiến, cho biết: Tới đây, địa phương sẽ khởi động lại dự án, đề xuất tỉnh kiến nghị Trung ương bố trí kinh phí để sớm di dời người dân đến nơi an toàn. Trước mắt, chúng tôi sẽ rà soát, kiểm kê nhu cầu đất đai, bồi thường nhà cửa, tài sản để việc di dời đúng quy định và phù hợp thực tế từng hộ dân.

Dự án di dời dân khẩn cấp vùng thiên tai dự kiến dời 64 hộ dân

Tuy nhiên, ông Hưng lo ngại, do dự án còn nhiều vướng mắc, thiếu kinh phí và thủ tục phức tạp, nên rất khó hoàn thành việc di dời các hộ dân vùng sạt lở núi Cấm trước mùa mưa lũ năm 2025.

NGỌC OAI