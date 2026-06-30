Lâm Đồng: Phát hiện cao Actiso không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Ngày 30-6, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các đơn vị xử lý mẫu thuốc cổ truyền cao actiso (ống 10ml) không đạt tiêu chuẩn chất lượng trên địa bàn.

Trước đó, Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm – Mỹ phẩm tỉnh Lâm Đồng tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm và phát hiện thuốc uống cao đặc actiso 0,2g không đạt tiêu chuẩn chất lượng tại nhà thuốc Đức Nghĩa (địa chỉ 52-54, Hải Thượng Lãn Ông, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).

Sản phẩm cao đặc actiso của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng trên thị trường. Ảnh minh hoạ

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã yêu cầu niêm phong toàn bộ số thuốc uống cao actiso, số đăng ký VD-31055-18; số lô sản xuất: 021024; ngày sản xuất: 30-10-2024; hạn dùng: 29-10-2026, do Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) sản xuất) hiện còn tồn tại cơ sở.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng khẩn trương báo cáo về Cục Quản lý Dược và Sở Y tế Lâm Đồng tình hình phân phối thuốc uống actiso, số lô: 021024 (bao gồm số lượng sản xuất, tên và địa chỉ các cơ sở đã mua thuốc, số lượng mua và số lượng còn tồn tại ở từng cơ sở) trước ngày 7-7-2026.

Đồng thời, phối hợp với Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm – Mỹ phẩm tỉnh Lâm Đồng để lấy mẫu bổ sung tại cơ sở sản xuất và tại ít nhất 2 cơ sở kinh doanh/sử dụng thuốc theo quy định, trước ngày 13-7-2026.

Sau đó gửi các mẫu thuốc đã lấy bổ sung tới cơ sở kiểm nghiệm tuyến Trung ương (Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM hoặc Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương) để kiểm tra lại chỉ tiêu giới hạn cho phép về thể tích không đạt.

ĐOÀN KIÊN