Lâm Đồng: Xuất hiện cơn mưa "vàng" giải nhiệt

Chiều 11-4, trên địa bàn các phường, xã khu vực trung tâm của tỉnh Lâm Đồng xuất hiện cơn mưa kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ, nên đã làm thời tiết dịu nhẹ.

Video: Mưa giải nhiệt ở Đà Lạt. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Ghi nhận tại các phường Lang Biang – Đà Lạt, Xuân Hương – Đà Lạt, Lâm Viên – Đà Lạt, Cam Ly – Đà Lạt và xã Lạc Dương, cơn mưa đã làm sạch đường phố, cây cối xanh tươi hơn. Tại khu vực Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt (phường Lang Biang – Đà Lạt) ghi nhận lượng mưa cao nhất 28mm, trung tâm phường Lang Biang – Đà Lạt cũng ghi nhận lượng mưa 20mm.

Mưa to trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, chiều 11-4. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đặc biệt, cơn mưa "vàng" đã phần nào làm ướt bề mặt lớp thực bì, giảm nguy cơ cháy rừng tại các phường khu vực Đà Lạt đang ở mức V - cực kỳ nguy hiểm, cao nhất trong thang cảnh báo.

Cơn mưa giúp cây xanh được tưới mát sau những ngày nắng nóng

Cơn mưa giúp nhiều cây trồng chủ lực của Lâm Đồng như cà phê, rau, hoa... được tưới mát sau thời gian bị thiếu nước, nhờ đó giúp người dân tiết kiệm được nhiều công sức và chi phí bơm tưới nước.

ĐOÀN KIÊN