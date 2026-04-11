Xã hội

Lâm Đồng: Xuất hiện cơn mưa "vàng" giải nhiệt

SGGPO

Chiều 11-4, trên địa bàn các phường, xã khu vực trung tâm của tỉnh Lâm Đồng xuất hiện cơn mưa kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ, nên đã làm thời tiết dịu nhẹ.

Video: Mưa giải nhiệt ở Đà Lạt. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Ghi nhận tại các phường Lang Biang – Đà Lạt, Xuân Hương – Đà Lạt, Lâm Viên – Đà Lạt, Cam Ly – Đà Lạt và xã Lạc Dương, cơn mưa đã làm sạch đường phố, cây cối xanh tươi hơn. Tại khu vực Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt (phường Lang Biang – Đà Lạt) ghi nhận lượng mưa cao nhất 28mm, trung tâm phường Lang Biang – Đà Lạt cũng ghi nhận lượng mưa 20mm.

Mưa to trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, chiều 11-4. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đặc biệt, cơn mưa "vàng" đã phần nào làm ướt bề mặt lớp thực bì, giảm nguy cơ cháy rừng tại các phường khu vực Đà Lạt đang ở mức V - cực kỳ nguy hiểm, cao nhất trong thang cảnh báo.

Cơn mưa giúp cây xanh được tưới mát sau những ngày nắng nóng

Cơn mưa giúp nhiều cây trồng chủ lực của Lâm Đồng như cà phê, rau, hoa... được tưới mát sau thời gian bị thiếu nước, nhờ đó giúp người dân tiết kiệm được nhiều công sức và chi phí bơm tưới nước.

ĐOÀN KIÊN

Từ khóa

mưa Đà Lạt nắng nóng dự báo thời tiết

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn