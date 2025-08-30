Pháp luật

Làm rõ vụ 2 công nhân môi trường bị đánh phải nhập viện

Mâu thuẫn với người đi đường, 2 công nhân bị nhóm người này dùng vật dụng đánh phải nhập viện cấp cứu.

Hai công nhân vệ sinh môi trường đang được điều trị tại bệnh viện sau khi bị đánh trong lúc thu gom rác

Ngày 30-8, Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt cho biết, đã trình báo Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt về việc 2 công nhân vệ sinh môi trường của đơn vị bị người dân đánh, phải nhập viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 15 phút ngày 28-8, 2 công nhân là H.T.K.C. và H.V.C. (thuộc Đội Môi trường đô thị) đang thu gom rác thải tại ngã ba đường Mạc Đĩnh Chi - đường Ba Tháng Hai (phường Xuân Hương - Đà Lạt) thì xảy ra mâu thuẫn với một người đi đường.

Sau khi lời qua tiếng lại, người đi đường này đã gọi một nhóm người đến, dùng các vật dụng đánh vào mặt, đầu và người 2 công nhân.

Nhóm người dùng vật dụng đánh 2 công nhân trong lúc thu gom rác

Sau khi bị đánh, 2 công nhân bị thương, được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu, hiện đang tiếp tục theo dõi tại Khoa Ngoại thần kinh.

Hiện những người liên quan đang được cơ quan chức năng xác định, điều tra, làm rõ vụ việc.

ĐOÀN KIÊN

