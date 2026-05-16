TPHCM: Nhiều địa phương tổ chức các hoạt động an sinh xã hội cho người dân

Ngày 16-5, nhiều phường, xã trên địa bàn TPHCM đồng loạt tổ chức các hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí, trao quà an sinh và chăm lo đời sống người lao động, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Tại phường Bến Cát, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bến Cát phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự phường tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và trao quà cho người dân trên địa bàn, với sự đồng hành của Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cùng các nhà hảo tâm.

Tham dự chương trình có Đại tá Nguyễn Tấn Linh, Phó Tư lệnh Quân khu 7; đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Cát cùng lãnh đạo địa phương và đông đảo người dân.

Trao quà đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Ban tổ chức hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho hộ ông Mai Văn Giàu, ngụ khu phố Bến Tượng. Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy tham gia khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 600 người dân. Mỗi người dân đến khám còn được nhận thêm phần quà thiết thực từ các đơn vị tài trợ.

Chương trình có tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng, góp phần thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, an sinh xã hội tại địa phương.

* Cùng ngày, xã Phú Giáo phối hợp Hội Cựu chiến binh Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, đội ngũ y, bác sĩ Hội Cựu chiến binh Bệnh viện Chợ Rẫy trực tiếp khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân.

Dịp này, Ban tổ chức còn trao 200 phần quà (trị giá 300.000 đồng/phần) đến các gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và hộ khó khăn trên địa bàn.

* Trong khi đó, hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2026, Công đoàn xã Trừ Văn Thố tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động với tinh thần “Ở đâu có người lao động, ở đó có tổ chức Công đoàn”.

Điểm nhấn của chương trình là lễ công bố quyết định phát triển đoàn viên và ra mắt Nghiệp đoàn vé số cùng Nghiệp đoàn ngành nấu ăn.

Trong đó, Nghiệp đoàn vé số gồm 20 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; Nghiệp đoàn ngành nấu ăn có 35 đoàn viên hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, buôn bán trên địa bàn.

Dịp này, Công đoàn xã phối hợp các mạnh thường quân trao quà cho 5 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời vận động nhiều đơn vị hỗ trợ kinh phí, quà tặng cho đoàn viên, người lao động.

* Tại Công viên Dương Đình Nghệ, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thới phối hợp UBND phường tổ chức chương trình đi bộ đồng hành gây quỹ “Vì người nghèo” và quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” năm 2026.

Hoạt động nhằm kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026) và chào mừng 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026).

Tại lễ phát động, bà Lê Thụy Mỹ Phương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thới, cho biết chương trình không chỉ là hoạt động rèn luyện sức khỏe mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia với chủ đề “Nâng cao sức khỏe - Chia sẻ yêu thương”.

Theo bà Lê Thụy Mỹ Phương, năm 2025, địa phương đã xây dựng và sửa chữa 3 căn nhà Đại đoàn kết với kinh phí 160 triệu đồng; trao 103 suất học bổng cho học sinh nghèo trị giá hơn 200 triệu đồng; hỗ trợ phương tiện sinh kế, bảo hiểm y tế và chăm lo tết với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng; đồng thời chăm lo cho 57 thanh niên nhập ngũ với kinh phí gần 300 triệu đồng.

Dịp này, đại diện Ban Công tác Mặt trận 28 khu phố đăng ký thực hiện các công trình, phần việc thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Nội dung các công trình tập trung vào chăm lo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và xây dựng đô thị văn minh.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã tiếp nhận hơn 1,64 tỷ đồng đóng góp từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo và nhà hảo tâm. Ban Tổ chức cũng phối hợp Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM trao tặng 36 xe lăn cùng nhiều phần quà cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn; trao 56 phần quà gồm gạo cho các hộ nghèo trên địa bàn phường.

Sau lễ phát động, đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân tham gia đi bộ đồng hành qua các tuyến đường trên địa bàn phường Bình Thới.

TÂM TRANG - CẨM NƯƠNG