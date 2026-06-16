Lan tỏa đạo lý kính lão, trọng thọ

Lãnh đạo xã Phú Giáo vừa tổ chức các đoàn đến thăm, chúc thọ 12 người cao tuổi tròn 90 tuổi trên địa bàn.

Sáng 16-6, ông Tô Văn Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Giáo cùng lãnh đạo các cơ quan, ban ngành và lãnh đạo địa phương đến thăm, chúc thọ các cụ Võ Thị Lang (ấp 1), Nguyễn Thị Bưởi (ấp 4) và Nguyễn Xuân Quý (ấp 7).

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Giáo Tô Văn Đạt đến thăm và chúc thọ các cụ cao tuổi

Cùng ngày, đoàn do ông Trần Trung Tín, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã dẫn đầu đã đến thăm các cụ Ngưu Thị Điều (ấp Nước Vàng), Nguyễn Thị Côi (ấp Cây Cam), Lê Quân và Lê Thị Chiều (ấp 6).

Đoàn do Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường thăm và tặng quà cho người cao tuổi

Trước đó, ông Vũ Hải Lý, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Giáo cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc thọ các cụ Phạm Thị Gắt (ấp 3), Châu Thị Liễu (ấp 8), Huỳnh Văn Song và Huỳnh Thị Tư (ấp 9).

Tại các gia đình, lãnh đạo xã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt của các cụ và người thân; bày tỏ vui mừng khi các cụ vẫn giữ được tinh thần minh mẫn, lạc quan, tiếp tục là những tấm gương sáng về đạo đức, nếp sống để con cháu noi theo.

Lãnh đạo xã cũng ghi nhận, trân trọng những đóng góp của người cao tuổi đối với sự phát triển của địa phương, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của các cụ trong việc gìn giữ truyền thống gia đình, giáo dục thế hệ trẻ chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chủ tịch UBND xã Phú Giáo thăm hỏi, tặng quà của lãnh đạo TPHCM đến các cụ

Nhân dịp này, các đoàn đã trao tặng mỗi cụ phần quà của lãnh đạo TPHCM gồm 1,8 triệu đồng tiền mặt cùng giấy mừng thọ.

TÂM TRANG