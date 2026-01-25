Lan tỏa “Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh trên nền số”

Những ngày này, trên fanpage của các phường Bình Tây, Tân Sơn Nhất... rực rỡ hình ảnh, thông tin giới thiệu đến người dân về “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên nền số”. Đây là một phần trong chương trình vì cộng đồng do Trung tâm Chuyển đổi số thuộc UBND TPHCM triển khai thực hiện, nhằm lan tỏa các giá trị văn hóa Hồ Chí Minh đến đông đảo người dân.

Vào các fanpage trên, người đọc chỉ cần quét mã QR là có thể tiếp cận kho tư liệu số phong phú với hàng trăm đầu sách, ấn phẩm, tài liệu quý được tuyển chọn và số hóa, thuận tiện tra cứu mọi lúc, mọi nơi.

Nổi bật trong đó là “Tủ sách điện tử Chủ tịch Hồ Chí Minh” do NXB Chính trị quốc gia Sự thật cung cấp với nhiều đầu sách như: sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, sách của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tủ sách học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tủ sách chi bộ...

Ngoài ra, trong kho tư liệu còn có “Thư viện điện tử sách cấp xã - phường” với gần 700 đầu sách đa dạng về đề tài, như về xây dựng Đảng, Nhà nước; chính trị - pháp luật; kiến thức phổ thông; phổ biến kỹ thuật nông, lâm, ngư nghiệp; chăm sóc sức khỏe dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng; xây dựng nông thôn mới… Hiện nay, vào thư viện, bạn đọc sẽ thấy chiếm vị trí nổi bật là cuốn sách Những tấm gương bình dị tỏa sáng giữa đời thường (nhiều tác giả), do NXB Tổng hợp TPHCM xuất bản, giới thiệu 49 tập thể và 84 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM.

Đặc biệt, “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng số” còn có khu vực dành riêng cho “Bảo tàng Hồ Chí Minh 3D”, giới thiệu đến người xem các thông tin, tin tức, bài báo về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trình chiếu không gian tổng quan các di tích, bảo tàng, khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên cả nước; các tư liệu video, hình ảnh, âm thanh về Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Mục tiêu của “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng số” là xây dựng một không gian số để gìn giữ, phát huy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và bản sắc văn hóa TPHCM trong mọi tầng lớp nhân dân (đặc biệt là cộng đồng, trường học và cơ quan), qua đó giáo dục truyền thống và nâng cao đời sống tinh thần một cách hiện đại, dễ tiếp cận với mọi người dân.

THÚY BÌNH