Lan tỏa những câu chuyện yêu thương qua chương trình “Ơn nghĩa sinh thành 2025”

Lan tỏa những câu chuyện yêu thương

Chương trình sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 18-9 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và mang thông điệp lan tỏa tình yêu thương, nhắc nhớ đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.

Tổ chức thường niên từ năm 2017, “Ơn nghĩa sinh thành” năm nay có sự góp mặt của các ca sĩ tên tuổi như Mỹ Linh, Phương Thanh, Bằng Kiều, Kyo York, Vy Oanh, Ngọc Liên, Thanh Tài… cùng các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam, vũ đoàn Tre, CLB Sao Tuổi Thơ. Bên cạnh các ca khúc xúc động về tình cảm gia đình, chương trình còn mang đến tiểu phẩm Nước mắt của mẹ, hứa hẹn để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả.

Không chỉ là đêm nghệ thuật, chương trình còn gắn với nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng; hỗ trợ người có công và các hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và Tây Ninh. Ban tổ chức kỳ vọng đây sẽ là dịp lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy khát vọng sống tử tế và cống hiến cho cộng đồng, đất nước.

Phát biểu tại sự kiện, PGS-TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị, Trưởng Ban tổ chức cho biết: “Ơn nghĩa sinh thành 2025” được thực hiện bằng tất cả trái tim và tấm lòng của những người làm báo. Chúng tôi biết ơn vì mỗi mùa tổ chức, chương trình ngày càng nhận được sự đồng hành của công chúng, trở thành hạt nhân lan tỏa điều tử tế trong xã hội".

Tổng đạo diễn Mai Thanh Tùng – tác giả, đạo diễn chương trình – chia sẻ: “Không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, chương trình còn là hành trình kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa đạo và đời; góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam”.

Với thông điệp “Hiếu thảo là cội nguồn đạo lý – Biết ơn là ngọn lửa giữ gìn truyền thống”, chương trình kết hợp đa dạng các loại hình nghệ thuật như âm nhạc, múa, kịch, thơ ca cùng thủ pháp sân khấu hiện đại, hứa hẹn mang đến một đêm nghệ thuật giàu cảm xúc, góp phần khơi dậy lòng hiếu kính, nhân ái trong mỗi người.

MAI AN