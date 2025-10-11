Lan tỏa tinh thần đoàn kết, đổi mới, hành động vì nhân dân

Ngày 11-10, Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã Ngãi Giao (TPHCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra thành công với tinh thần đoàn kết, dân chủ và đổi mới.

Ban Chấp hành Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngãi Giao (TPHCM) khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt tại đại hội

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngãi Giao đã phát huy vai trò nòng cốt trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần giữ vững an ninh, ổn định đời sống nhân dân.

Mặt trận đã tổ chức hàng trăm đợt tuyên truyền, giám sát, phản biện xã hội, hòa giải thành công 100% vụ việc.

Đặc biệt, Quỹ “Vì người nghèo” huy động hơn 1 tỷ đồng, hỗ trợ hàng trăm phần quà, thẻ bảo hiểm y tế và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình trong cộng đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, nhấn mạnh yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngãi Giao tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung và phương thức hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham dự đại hội

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc cũng đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngãi Giao tiếp tục mở rộng các hình thức tập hợp nhân dân, phát huy quyền làm chủ của người dân, đồng thời đổi mới công tác tuyên truyền, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền. Mặt trận cần thật sự là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trong đó, mặt trận tập trung thực hiện hiệu quả các mục tiêu trọng tâm như: Nâng tầm vai trò, khẳng định uy tín của mặt trận; gắn kết hành động, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; chăm lo thiết thực, đồng hành cùng nhân dân, sớm cụ thể hóa nghị quyết đại hội vào đời sống.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngãi Giao phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào bị bão lũ

Đại hội đã hiệp thương bầu 52 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngãi Giao khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Bà Bùi Thị Sen tiếp tục được tín nhiệm, tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngãi Giao.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã trao 200 triệu đồng hỗ trợ hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngãi Giao cũng đã phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào các địa phương khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra.

TRÚC GIANG