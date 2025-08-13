Chiều 13-8, tại Hà Nội, Trung tâm Chuyển đổi số văn hóa, thể thao và du lịch (Bộ VH-TT-DL) phối hợp với Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch cùng các đơn vị liên quan tổ chức họp báo phát động cuộc thi sáng tạo video/clip “Ấn tượng Du lịch Việt Nam” năm 2025.

Lan tỏa vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam qua những khung hình

Sự kiện diễn ra trong không khí chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, hướng tới mục tiêu quảng bá sâu rộng hình ảnh Việt Nam.

Theo ban tổ chức, du lịch Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ. Để đạt mục tiêu cả năm 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa, ngành du lịch cần những sản phẩm truyền thông hấp dẫn, giàu cảm xúc và lan tỏa cao. Công nghệ số và mạng xã hội hiện là công cụ hiệu quả, giúp đưa hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và dịch vụ du lịch Việt Nam đến hàng trăm triệu người trên toàn cầu trong thời gian ngắn. Cuộc thi “Ấn tượng Du lịch Việt Nam” được đánh giá phù hợp với chiến lược chuyển đổi số ngành du lịch, tận dụng xu hướng video ngắn, một hình thức truyền thông đang bùng nổ.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số văn hóa, thể thao, du lịch, Trưởng Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VH-TT-DL, nhấn mạnh: “Chúng tôi kỳ vọng mỗi tác phẩm dự thi là một góc nhìn, một câu chuyện, một trải nghiệm độc đáo, góp phần đưa thông điệp “Việt Nam - Điểm đến an toàn, hấp dẫn, khác biệt và bền vững” tới du khách bốn phương...”.

Họp báo phát động cuộc thi

Cuộc thi khuyến khích tác phẩm khai thác vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, di sản, sản phẩm du lịch mới; đồng thời đề cao các xu hướng du lịch xanh, du lịch sức khỏe, golf, MICE… Đây cũng là dịp để người dân, doanh nghiệp, cộng đồng và du khách quốc tế cùng tham gia quảng bá du lịch, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm gìn giữ giá trị văn hóa, thiên nhiên.

Cuộc thi được kỳ vọng sẽ tạo nên kho tư liệu video phong phú, đa dạng về nội dung và hình thức, từ góc nhìn chuyên nghiệp đến những thước phim đời thường chân thực, phục vụ lâu dài cho công tác xúc tiến du lịch.

Cuộc thi “Ấn tượng Du lịch Việt Nam” nhận tác phẩm video/clip ngắn (60 giây) và dài (tối đa 5 phút), định dạng ngang hoặc dọc, phản ánh vẻ đẹp đất nước, con người, văn hóa và du lịch Việt Nam. Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 10 giải khuyến khích và các giải phụ theo hạng mục. Tổng giá trị các giải thưởng hơn 600 triệu đồng bằng tiền và hiện vật. Thời hạn nhận bài đến hết tháng 11.

MAI AN