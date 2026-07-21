Bàn giao nhà tái định cư xã Mường Than, Lai Châu trước 2-9

Ngày 21-7, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Lai Châu, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu khẩn trương xây dựng lại 24 căn nhà bị lũ cuốn sập hoàn toàn, phấn đấu bàn giao cho người dân trước Quốc khánh 2-9; đồng thời thống nhất chủ trương xây dựng khu tái định cư tập trung cho khoảng 200 hộ dân tại xã Mường Than.

Trong ngày, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, thăm hỏi các gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ quét, người dân tại khu vực sơ tán và khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng khu tái định cư tập trung ở xã Mường Than. Phó Thủ tướng cũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu về công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: VGP

Báo cáo tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung cho biết, trận lũ quét rạng sáng 17-7 tại xã Mường Than đã làm 7 người thiệt mạng, 1 người mất tích, 8 người bị thương; 24 hộ mất hoàn toàn nhà ở, 20 hộ có nhà hư hỏng không thể khắc phục và 156 hộ nằm trong vùng nguy hiểm phải di dời đến nơi an toàn. Nhiều công trình hạ tầng thiết yếu cũng bị hư hỏng nặng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời yêu cầu tỉnh tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, bảo đảm đời sống người dân vùng bị ảnh hưởng, không để thiếu lương thực, thực phẩm, nước sinh hoạt hoặc phải sống trong điều kiện tạm bợ.

Về công tác tái thiết, Phó Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng tiếp tục phối hợp với địa phương sửa chữa các căn nhà hư hỏng nặng, khẩn trương xây dựng lại 24 căn nhà bị sập hoàn toàn trong 30 ngày, phấn đấu hoàn thành và bàn giao trước dịp Quốc khánh 2-9. Đồng thời, tỉnh cần rà soát các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, hoàn thiện phương án phòng, chống thiên tai phù hợp với thực tế.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã trao 50 tỷ đồng hỗ trợ của Chính phủ và 5 tỷ đồng do Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phân bổ để tỉnh Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ.

LÂM NGUYÊN - THANH HOA