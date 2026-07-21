Xây dựng Đề án Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 389/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình.

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Theo thông báo, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu tập trung chuẩn bị xây dựng Đề án tỉnh Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ.

Trong đó, triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau điều chỉnh; tập trung nguồn lực phát triển hệ thống hạ tầng chiến lược, các trục giao thông huyết mạch kết nối khu vực đô thị trung tâm với khu du lịch trọng điểm, kết nối vùng và liên vùng.

Ninh Bình cần nghiên cứu quy hoạch thêm các khu kinh tế trọng điểm, kinh tế biển; ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao, cảng biển nước sâu gắn với đô thị biển và cảng du lịch biển, xây dựng cơ sở hạ tầng số; mở rộng kết nối các không gian di sản văn hóa lớn của tỉnh.

Đồng thời, phát triển du lịch phải gắn với bảo vệ môi trường, đa dạng hóa sản phẩm du lịch cho từng đối tượng; tăng thời gian lưu trú và chi tiêu của khách du lịch.

Hiện Trung ương đang xem xét đề án thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Ngày 20-7, tại Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gợi ý 4 trọng tâm để hội nghị thảo luận. Trong đó, trọng tâm thứ hai là bước chuyển từ quản lý phân tán sang quản trị thống nhất không gian phát triển và nguồn lực quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, các đề án thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương phải được xem xét trong yêu cầu hình thành các cực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực quản trị đô thị và tăng cường liên kết vùng. Việc thay đổi địa vị hành chính phải tạo chuyển biến thực chất về năng lực quản trị, hiệu quả huy động nguồn lực và sức lan tỏa phát triển; cần đánh giá kỹ điều kiện hạ tầng, nguồn lực, chi phí vận hành và tác động đối với nhân dân, bảo đảm mỗi đề án tạo ra giá trị phát triển mới cho địa phương, vùng và cả nước.

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LÂM NGUYÊN