Dự báo 1 tháng tới: Xuất hiện bão và áp thấp có thể ảnh hưởng Bắc bộ và Bắc Trung bộ

Theo cảnh báo mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trong 1 tháng tới, Bắc bộ có mưa nhiều hơn, Trung bộ tiếp tục nắng nóng, bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể ảnh hưởng Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Hiện trường lũ quét tại xã Mường Than (tỉnh Lai Châu) vừa qua nhìn từ trên cao. Ảnh: UBND XÃ MƯỜNG THAN

Chiều 21-7, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia có báo cáo tình hình khí hậu trong 1 tháng qua và nhận định xu thế trong 1 tháng tới.

Theo đó, từ ngày 21-7 đến 20-8, nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước sẽ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5-1 độ C. Riêng phía Nam nước ta có nơi cao hơn khoảng 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trong thời kỳ này, tổng lượng mưa trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Riêng Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến cao hơn khoảng 5-15% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Về xu thế thời tiết nguy hiểm, cơ quan khí tượng dự báo, bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam ở mức tương đương trung bình nhiều năm. Khu vực có khả năng chịu tác động nhiều nhất là Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Trung bình nhiều năm trong giai đoạn này trên Biển Đông xuất hiện khoảng 2,1 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, khoảng 0,8 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Nắng nóng vẫn duy trì tại nhiều khu vực. Trung du và đồng bằng Bắc bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có khả năng xuất hiện nhiều ngày nắng nóng. Riêng Trung bộ có số ngày nắng nóng cao hơn trung bình nhiều năm, cần đề phòng nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Mưa lớn diện rộng tập trung chủ yếu ở Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Tại cao nguyên Trung bộ và Nam bộ sẽ xuất hiện nhiều ngày có mưa rào và dông, có ngày mưa vừa, mưa to, tập trung chủ yếu vào chiều và đêm.

Đánh giá diễn biến khí hậu trong 1 tháng qua, cơ quan khí tượng cho biết, nhiệt độ trung bình trên hầu khắp các vùng miền cả nước cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5-1,5 độ C. Tổng lượng mưa ở hầu hết khu vực thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 20-40%, riêng vùng núi Bắc bộ cao hơn 15-40%.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ ngày 21-6 đến 20-7, Bắc bộ xuất hiện 5 đợt mưa diện rộng. Riêng đợt mưa ngày 16 và 17-7, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to đến rất to. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế xảy ra 3 đợt mưa, còn duyên hải Nam Trung bộ có 4 đợt mưa. Cao nguyên Trung bộ và Nam bộ xuất hiện nhiều ngày có mưa rào và dông, có ngày mưa vừa, mưa to.

PHÚC VĂN