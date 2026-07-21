Trưng bày 90 hiện vật gốc là kỷ vật của các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng

Sáng 21-7, Ban Quản lý di tích và danh thắng TP Đà Nẵng tổ chức trưng bày chuyên đề “Những kỷ vật đi cùng năm tháng và Hành trình tri ân” nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026) tại quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng (phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng).

Trưng bày giới thiệu những hiện vật, tư liệu, hình ảnh gắn với các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và gia đình người có công.

Nội dung trưng bày gồm 3 phần: “Những kỷ vật đi cùng năm tháng - Ký ức không phai mờ”; “Những bức thư từ cuộc chiến - Tình yêu, niềm tin và khát vọng hòa bình”; “Hành trình tri ân - Chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng và sự tiếp nối truyền thống”.

Trưng bày giới thiệu 90 hiện vật gốc là kỷ vật của các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng đang được lưu giữ tại quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng; tranh chân dung ký họa các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên mọi miền đất nước của họa sĩ Đặng Ái Việt. Mỗi hiện vật là một câu chuyện chân thực về tuổi trẻ, lòng yêu nước, tình đồng đội, tình cảm gia đình và niềm tin vào ngày đất nước hòa bình, thống nhất.

90 hiện vật gốc là kỷ vật của các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng

Mạch trưng bày được dẫn dắt từ kỷ vật của người lính đến hình tượng người Mẹ. Sau mỗi kỷ vật là một người con, sau mỗi người con là bóng dáng một người Mẹ đã lặng thầm chờ đợi, hy sinh và hiến dâng những gì thiêng liêng nhất cho Tổ quốc. Các tranh chân dung ký họa Mẹ Việt Nam Anh hùng góp phần làm sâu sắc hơn thông điệp tri ân của chuyên đề, đưa người xem từ ký ức chiến tranh đến sự lắng đọng, kính trọng trước những hy sinh lớn lao của những người Mẹ.

Bà Hoàng Thị Bích Hạnh, Giám đốc Ban Quản lý di tích và danh thắng TP Đà Nẵng cho biết, qua từng hiện vật, chúng ta thấy người lính không chỉ hiện lên trong chiến đấu, mà còn hiện lên rất gần gũi, đời thường. Các anh cũng nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ anh em, cũng có những ước mơ, những lời hẹn, những dòng thư gửi về gia đình. Nhưng khi Tổ quốc cần, các anh đã lên đường, đã sống, chiến đấu và có người mãi mãi nằm lại nơi chiến trường.

Những tờ giấy báo tử, thông báo hy sinh được các đơn vị gửi về gia đình g

“Thông qua trưng bày, chúng tôi mong muốn tạo nên một không gian tưởng nhớ gần gũi, lắng đọng; để mỗi người xem, nhất là thế hệ trẻ, hiểu sâu hơn giá trị của hòa bình, biết trân trọng quá khứ và tiếp tục gìn giữ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc”, bà Hoàng Thị Bích Hạnh bày tỏ.

>> Một số hình ảnh tại buổi trưng bày:

Khuôn viên quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng (phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng)

Trưng bày thu hút đông đảo lực lượng vũ trang, người dân tham quan

Qua từng hiện vật, chúng ta thấy người lính không chỉ hiện lên trong chiến đấu, mà còn hiện lên rất gần gũi, đời thường

Không gian trưng bày hình ảnh, bìa sách về nữ tướng Nguyễn Thị Định

Bức thư của liệt sĩ Lê Tiến thông (1965 - 1990) hy sinh tại chiến trường Campuchia gửi Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sơn quê tại phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa

Du khách xem ký họa các Mẹ Việt Nam Anh hùng của họa sĩ Đặng Ái Việt

Các bức ký họa tại buổi trưng bày được lựa chọn từ hơn 3.700 bức ký họa các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên khắp cả nước

Một du khách nước ngoài tham quan tại khu vực trưng bày

NGUYỄN CƯỜNG