Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký công điện của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng các bộ: Công an, Xây dựng; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành: Đồng Nai, Khánh Hòa chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa Thống Nhất điều trị cho các nạn nhân. Ảnh: XUÂN TRUNG

Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời thăm hỏi đối với người bị thương và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong; đồng thời chỉ đạo lãnh đạo UBND thành phố Đồng Nai và lực lượng công an, y tế tới hiện trường để khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Để kịp thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn nêu trên và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng bố trí ngay mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên người bị nạn và gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra tình hình thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, thuộc địa bàn xã Chương Dương, thành phố Hà Nội; trên cơ sở đó kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan nếu chậm triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, dẫn đến xảy ra vụ tai nạn nêu trên do các nguyên nhân tương tự.

Thành phố Đồng Nai phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ của đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe, lái xe đối với xe ô tô trong vụ tai nạn.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ của đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe, lái xe trong vụ tai nạn nêu trên, nhất là kiểm tra về điều kiện an toàn của phương tiện, thời gian lái xe liên tục của tài xế, công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên các tuyến đường địa phương...; xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm.

Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với lái xe, chủ xe, doanh nghiệp kinh doanh vận tải trong vụ tai nạn nêu trên.

Bộ trưởng các bộ: Công an, Xây dựng tiếp tục triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, thuộc địa bàn xã Chương Dương, thành phố Hà Nội; lưu ý thực hiện siết chặt các hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa khối lượng lớn, nhất là phương tiện hoạt động vào ban đêm, có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm, không để xảy ra các vụ tai nạn tương tự.

Vào lúc 2 giờ ngày 21-7, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Km1839 trên quốc lộ 1, thuộc địa bàn ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai, làm chết 7 người và bị thương nhiều người. Bước đầu xác định lái xe buồn ngủ, không làm chủ tốc độ và đâm vào taluy bảo vệ khiến thùng dầu bốc cháy, lửa bao trùm thân xe.

PHAN THẢO