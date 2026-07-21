TPHCM thăm hỏi, tri ân thương binh, người có công nhân dịp 27-7

Sáng 21-7, các đoàn đại biểu TPHCM đến thăm, tặng quà thương binh trên địa bàn nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026).

Đoàn Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM thăm hỏi sức khỏe ông Lê Văn Cúc. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Đoàn do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành đoàn TPHCM Ngô Minh Hải làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu xã Cần Giờ.

Đoàn đã đến thăm bà Võ Thị Nguyệt, sinh năm 1944, Thương binh hạng 2/4 (tỷ lệ 61%). Bà bị thương năm 1969 trong lúc công tác tại xã Cần Thạnh, Cần Giờ. Sau ngày hòa bình, tham gia công tác tại Huyện ủy Cần Giờ (trước đây) từ năm 1975 đến năm 1986. Bà là vợ của liệt sĩ Châu Văn Phát.

Đồng chí Ngô Minh Hải thăm hỏi bà Võ Thị Nguyệt. Ảnh: THANH TÂM

Tại đây, Bí thư Thành đoàn TPHCM Ngô Minh Hải ân cần thăm hỏi sức khỏe, hoàn cảnh, cuộc sống của bà Võ Thị Nguyệt; bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc tới những hy sinh của bà và gia đình vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời, mong bà tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, quê hương góp phần xây dựng Cần Giờ ngày càng đổi mới.

* Cùng ngày, Đoàn do bà Phan Thị Bích Hường, Giám đốc Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM, dẫn đầu đã đến nhà thăm người có công tiêu biểu tại phường Gia Định.

Đoàn đến thăm ông Trần Ngọc Cảnh, sinh năm 1964, Thương binh hạng 3/4. Ông từng là bộ đội, tham gia hỗ trợ tại chiến trường Campuchia.

Đoàn cũng đến nhà thăm ông Lê Văn Cúc, sinh năm 1932, nguyên Hiệu Trưởng Trường Quân 9, Quân đoàn 4, Sư trưởng Sư đoàn 341, Binh đoàn Cửu Long; thăm ông Lâm Quốc Dũng (sinh năm 1949), là người có công tiêu biểu, từng làm các loại giấy tờ giả cho lực lượng Biệt động Sài Gòn. Nhờ những giấy tờ này, lực lượng cách mạng hoạt động bí mật trong nội thành, phục vụ nhiều chiến thắng quan trọng.

Tại các nơi đến thăm, thân tình, bà Phan Thị Bích Hường ân cần trò chuyện, thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các thương binh và gia đình; chúc các thương binh luôn mạnh khỏe, tiếp tục là điểm tựa tinh thần vững chắc cho con cháu.

Đoàn Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM thăm hỏi, trò chuyện cùng ông Trần Ngọc Cảnh. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

THÁI PHƯƠNG - CẨM NƯƠNG