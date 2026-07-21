Hơn 300 người khống chế vụ cháy hàng trăm hécta rừng phòng hộ ở Gia Lai

Đến 18 giờ 40 phút ngày 21-7, lực lượng chức năng cơ bản khống chế được vụ cháy hàng trăm hécta rừng phòng hộ ven biển xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai.

Clip hiện trường vụ cháy rừng phòng hộ

Ngày 21-7, ông Nguyễn Văn Hoan, Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Gia Lai, cho biết, các lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế tạm thời vụ cháy rừng phòng hộ ven biển tại xã Phù Mỹ Đông.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường dập lửa. Ảnh: HOÀNG NGUYỄN

Theo ông Hoan, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đang trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy.

“Hiện chúng tôi duy trì hơn 300 người, chủ yếu các lực lượng vũ trang, để dập tắt hoàn toàn đám cháy, không để lửa bùng phát trở lại”, ông Hoan thông tin.

Lửa lớn nhanh chóng bùng phát, lan rộng, ước tính thiệt hại hàng trăm hécta rừng dương ven biển. Ảnh: HOÀNG NGUYỄN

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy bùng phát từ ngày 20-7, được các lực lượng chữa cháy ngay sau khi phát hiện.

Tuy nhiên, đến ngày 21-7, lửa bùng phát trở lại, lan rộng trên diện tích rừng hàng trăm hécta, đe dọa 2 khu vực dân cư ven biển.

Khói lớn bốc cao tại thời điểm vụ cháy lan mạnh. Ảnh: HOÀNG NGUYỄN

Một cán bộ xã Phù Mỹ Đông đang chữa cháy tại hiện trường cho biết, thời tiết nắng nóng kết hợp gió mạnh khiến ngọn lửa lan nhanh.

“Hàng trăm người được huy động, chia thành nhiều mũi để ngăn lửa lan vào khu dân cư, đặc biệt là khu vực làng biển Tân Phụng”, cán bộ này cho hay.

Lực lượng kiểm lâm được duy trì để dập tàn lửa

Hiện lực lượng chức năng vẫn duy trì quân số tại hiện trường để theo dõi, dập tắt hoàn toàn vụ cháy.

NGỌC OAI