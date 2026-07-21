Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất bỏ quy định về giá đất cụ thể. Giá đất sẽ do Nhà nước quyết định theo bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất.

Giải phóng mặt bằng tại phường Yên Nghĩa (Hà Nội) thuộc dự án mở rộng quốc lộ 6 Ba La - Xuân Mai. Ảnh minh họa

Chiều 21-7, Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin vừa có công văn gửi Bộ Tư pháp về hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, quy định về nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất được luật hóa trên cơ sở Nghị quyết số 254/2025 của Quốc hội. Trong dự thảo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất bỏ quy định về giá đất cụ thể, thay vào đó là giá đất do Nhà nước quyết định.

Việc định giá đất phải bảo đảm nguyên tắc trung thực, khách quan, công khai, minh bạch; tuân thủ đúng phương pháp, trình tự, thủ tục và dựa trên cơ sở dữ liệu đầy đủ. Giá đất phải bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư.

Bảng giá đất được xây dựng theo loại đất, khu vực và vị trí. UBND cấp tỉnh xây dựng, trình HĐND cùng cấp quyết định, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất.

Cùng với đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất bổ sung chính sách tài chính về đất đai và thuế để điều tiết địa tô chênh lệch; quản lý phần giá trị tăng thêm của đất do quy hoạch, đầu tư hạ tầng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và mở rộng không gian đô thị, góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lợi ích nhóm.

Đối với công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong dự thảo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất giao chính quyền địa phương cấp tỉnh quyết định mô hình tổ chức, kiện toàn hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai và Tổ chức phát triển quỹ đất phù hợp điều kiện thực tế. Dự thảo mới này cũng bổ sung chức năng cho đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã thực hiện các nhiệm vụ của Tổ chức phát triển quỹ đất.

Nội dung khác được quan tâm là đề xuất không hồi tố đối với các trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâu dài. Với các trường hợp vi phạm thủ tục trước ngày 1-8-2024 nhưng đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp, phù hợp quy hoạch, không ảnh hưởng quốc phòng, an ninh, môi trường và an toàn công trình, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét công nhận và cấp giấy chứng nhận nếu người sử dụng đất hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính.

Đối với các vi phạm phát sinh từ ngày 1-8-2024 trở đi, đề xuất xử lý nghiêm theo quy định, áp dụng chế tài đủ mạnh nhằm ngăn chặn vi phạm.

Dự thảo cũng bổ sung quy định giải quyết cấp giấy chứng nhận đối với một số trường hợp chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định; trường hợp tự chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư phù hợp quy hoạch; trường hợp đất nông nghiệp sử dụng do lấn chiếm được xem xét theo hướng xử lý tương tự đất tự khai hoang.

Đối với đất được giao trái thẩm quyền do lịch sử để lại, đề xuất áp dụng thống nhất giữa trường hợp có nhà và không có nhà; đồng thời phân cấp cho địa phương xác định lại diện tích đất ở đối với người sử dụng đất trước ngày 18-12-1980 đã được cấp giấy chứng nhận, nhưng không có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sau gần 2 năm thực hiện, Luật Đất đai năm 2024 đã bộc lộ một số vướng mắc, nhất là trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1-7-2025. Ngày 18-7-2026, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 189/NQ-CP thông qua đề xuất 7 chính sách xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi). Dự án luật sửa đổi này dự kiến được Chính phủ trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2.

PHÚC VĂN