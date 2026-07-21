Xã hội

Lũ quét ở Lai Châu: Thêm 1 thi thể được tìm thấy

SGGPO

Lực lượng chức năng tìm thấy thêm thi thể 1 người mất tích trong trận lũ quét xảy ra tại xã Mường Than (tỉnh Lai Châu), nâng số tử vong lên 7 người. 

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Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm nạn nhân ở vùng lũ quét Mường Than. Ảnh: UBND XÃ MƯỜNG THAN

Theo thông tin cập nhật lúc 15 giờ ngày 21-7 từ Chi cục Thủy lợi tỉnh Lai Châu, lũ quét tại xã Mường Than đã làm 7 người tử vong, sau khi lực lượng chức năng tìm thấy thêm thi thể 1 người mất tích trước đó.

Hiện còn 1 người mất tích là bà Đỗ Thị H. (sinh năm 1972), các lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm.

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Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm trưởng đoàn, kiểm tra việc khắc phục thiên tai ở xã Mường Than, sáng 21-7. Ảnh: UBND XÃ MƯỜNG THAN

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm trưởng đoàn, đến thăm hỏi người dân và kiểm tra việc khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Mường Than.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, mưa lũ từ ngày 15 đến ngày 20-7 tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên và Sơn La đã làm thiệt hại hơn 502 tỷ đồng.

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