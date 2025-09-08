Thế giới

Lãnh đạo châu Âu đến Mỹ bàn về Ukraine

SGGPO

Theo NBC News, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố một số lãnh đạo châu Âu sẽ đến Mỹ trong đầu tuần này để thảo luận về cách thức giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CURTIS MEAN/DAILY MAIL/BLOOMBERG
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CURTIS MEAN/DAILY MAIL/BLOOMBERG

Tổng thống Donald Trump cũng cho biết, sẽ sớm có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trả lời truyền thông Mỹ, ông Donald Trump nói, không hài lòng về tình hình xung đột hiện nay, nhưng bày tỏ tin tưởng cuộc xung đột sẽ sớm được giải quyết. Mỹ đã sẵn sàng chuyển sang giai đoạn 2 các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, Mỹ và Liên minh châu Âu có thể áp dụng thêm các biện pháp "thuế quan thứ cấp nhằm vào các nước mua dầu mỏ của Nga, qua đó gia tăng sức ép để Moscow ngồi vào bàn đàm phán".

Ông Kevin Hassett, Giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia Nhà Trắng, kiêm cố vấn kinh tế cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, sẽ xem xét khả năng áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga trong những ngày tới, nhưng quyết định cuối cùng sẽ do Tổng thống Donald Trump đưa ra.

Tin liên quan
PHƯƠNG NAM

Từ khóa

Kevin Hassett Liên minh châu Âu Liên bang Nga Donald Trump Vladimir Putin Cố vấn Moscow Scott Bessent Donald Trump Nga-Ukraine lệnh trừng phạt

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn