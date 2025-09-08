Lãnh đạo châu Âu đến Mỹ bàn về Ukraine

Theo NBC News, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố một số lãnh đạo châu Âu sẽ đến Mỹ trong đầu tuần này để thảo luận về cách thức giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CURTIS MEAN/DAILY MAIL/BLOOMBERG

Tổng thống Donald Trump cũng cho biết, sẽ sớm có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trả lời truyền thông Mỹ, ông Donald Trump nói, không hài lòng về tình hình xung đột hiện nay, nhưng bày tỏ tin tưởng cuộc xung đột sẽ sớm được giải quyết. Mỹ đã sẵn sàng chuyển sang giai đoạn 2 các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, Mỹ và Liên minh châu Âu có thể áp dụng thêm các biện pháp "thuế quan thứ cấp nhằm vào các nước mua dầu mỏ của Nga, qua đó gia tăng sức ép để Moscow ngồi vào bàn đàm phán".

Ông Kevin Hassett, Giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia Nhà Trắng, kiêm cố vấn kinh tế cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, sẽ xem xét khả năng áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga trong những ngày tới, nhưng quyết định cuối cùng sẽ do Tổng thống Donald Trump đưa ra.

PHƯƠNG NAM