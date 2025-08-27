Thế giới

Ukraine tìm địa điểm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga

Theo Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ, các nước vùng Vịnh hoặc một số quốc gia châu Âu có thể đăng cai cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: DANYLO ANTONIUK/ UKRINFORM
Cụ thể, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết: “Trong tuần này sẽ có các cuộc tiếp xúc với Thổ Nhĩ Kỳ, các nước vùng Vịnh và châu Âu có thể đăng cai cuộc gặp với người Nga. Về phía chúng ta, mọi việc sẽ được chuẩn bị với nỗ lực tối đa để chấm dứt chiến tranh”. Dự kiến, các quan chức Ukraine và Mỹ ​​gặp nhau vào cuối tuần này để thảo luận về một cuộc gặp tiềm năng giữa Kiev và Moscow.

Thụy Sĩ, Áo, Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary đã được phía Ukraine xem xét làm nơi tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình. Đầu năm nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức nhiều vòng đàm phán hòa bình giữa các phái đoàn Mỹ, Nga và Ukraine tại Istanbul.

Ông Volodymyr Zelensky đã nhiều lần kêu gọi đàm phán với Tổng thống Putin, nhưng Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định chưa có chương trình nghị sự nào được chuẩn bị cho một cuộc gặp như vậy.

Lần gần đây nhất Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Volodymyr Zelensky gặp nhau là tại Paris vào tháng 12-2019, trong khuôn khổ các cuộc đàm phán theo Định dạng Normandy do Pháp và Đức làm trung gian.

PHƯƠNG NAM

