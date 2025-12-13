Bão qua đã lâu nhưng cảnh quan, môi trường bờ biển Hà Tĩnh vẫn ngổn ngang

Dù các cơn bão số 5 và số 10 đã đi qua nhiều tháng, song dọc khu vực bờ biển một số xã vùng bãi ngang ở tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn hiện hữu khung cảnh ngổn ngang, nhếch nhác của lều quán, cây cối xác xơ, rác thải.

Video: Khung cảnh ngổn ngang dọc bờ biển Hà Tĩnh

Ngày 13-12, có mặt tại địa bàn xã Đồng Tiến (tỉnh Hà Tĩnh), PV SGGP ghi nhận trên dọc khu vực bờ biển, lều quán của người dân được làm tạm thời bằng mái tôn, tranh tre... đã bị các cơn bão trước đó làm đổ sập tan hoang nhưng vẫn chưa được thu gom, dọn dẹp.

Một số lều quán dọc bờ biển ở xã Đồng Tiến bị đổ sập, tan hoang sau các đợt bão lớn

Tại hiện trường, vô số vật dụng nằm chất đống, ngổn ngang. Nhiều rác, mùn củi khô, gốc cây từ ngoài biển theo sóng đánh tấp vào vương vãi khắp nơi, cảnh quan nhếch nhác, mất vệ sinh môi trường.

Đoạn đường bê tông ra bờ biển bị bão đánh hư hỏng

Nền, móng, tường... của lều quán bị đổ sập, tan hoang bên bờ biển

Dưới khu vực bề mặt của nền nhà, sóng biển đã làm sạt lở nghiêm trọng. Các mảng bê tông, tường và móng gạch, đá đổ sập, vỡ nát nằm la liệt. Một số khu vực nền móng còn sót lại cũng bị khoét sâu, hở hàm ếch và có thể đổ sập xuống từng mảng bất cứ lúc nào.

Một số đoạn đường bằng bê tông được người dân địa phương đóng góp kinh phí xây dựng cũng đã bị sóng biển đánh nứt toác, vỡ kết cấu, tan hoang.

Khung cảnh ngổn ngang, nhếch nhác dọc bờ biển xã Đồng Tiến

Ngoài các công trình, nhà cửa, lều quán bị ảnh hưởng thiệt hại, các đợt bão lớn liên tiếp vừa qua cũng đã làm rừng phi lao phòng hộ nhiều năm tuổi, kéo dài nhiều cây số dọc bờ biển cũng bị bật gốc, đổ gãy, chết khô hàng loạt.

Hàng loạt cây phi lao phòng hộ dọc ven biển bị bão đánh bật gốc, chết khô

Cây phi lao và các khối bê tông, gạch đá dọc bờ biển bị đánh đổ sập

Người dân địa phương mong chính quyền và các đoàn thể sớm huy động nhân lực, phương tiện triển khai phương án thu gom, dọn dẹp vệ sinh dọc bờ biển để trả lại môi trường xanh - sạch - đẹp.

>> Hình ảnh ngổn ngang dọc bờ biển một số xã vùng bãi ngang ở Hà Tĩnh.

DƯƠNG QUANG