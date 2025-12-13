Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM thăm, chúc mừng các chức sắc tôn giáo

Ngày 13-12, nhân dịp Giáng sinh năm 2025 và chào mừng năm mới 2026, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào Công giáo và Tin Lành.

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc thăm, tặng quà Linh mục Giuse Nguyễn Văn Lượng (phường Long Hương)

Trong buổi sáng, đoàn đã đến thăm và chúc mừng Linh mục Giuse Nguyễn Văn Lượng (phường Long Hương); Linh mục Phê-rô Trần Thanh Sơn và Linh mục Giuse Nguyễn Xuân Quang (phường Tân Phước); Linh mục Phaolô Lê Đình Hùng (xã Châu Đức); Linh mục Phaolô Phạm Minh Tân (xã Hòa Hiệp).

Đoàn thăm và tặng quà Linh mục Phê rô Trần Thanh Sơn (phường Tân Phước).

Chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục đến thăm Linh mục Giuse Đinh Phước Đại (xã Long Điền); Nữ tu Maria Phạm Thị Long (xã Long Hải); Linh mục Phê-rô Ngô Xuân Đông (phường Phước Thắng); Mục sư Nguyễn Hoàng Thanh Lâm và Linh mục Phê-rô Nguyễn Minh Hùng (phường Vũng Tàu).

Đoàn thăm và tặng quà Linh mục Phaolô Lê Đình Hùng (xã Châu Đức)

Tại các điểm đến, đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc đã ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành, năm mới hạnh phúc đến các vị chức sắc, tu sĩ và đồng bào giáo dân.

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc thăm tặng quà Linh mục Giuse Nguyễn Xuân Quang (phường Tân Phước)

Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của các tổ chức tôn giáo, chức sắc và tín đồ trong việc đồng hành cùng chính quyền, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đoàn thăm và tặng quà Linh mục Phaolô Phạm Minh Tân (xã Hòa Hiệp)

Đại diện các chức sắc Công giáo, Tin Lành bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục vận động tín đồ sống “tốt đời, đẹp đạo”, chung tay xây dựng địa phương ngày càng văn minh, nghĩa tình.

Tin liên quan Học sinh biến rác thải thành thời trang, lan tỏa thông điệp xanh

TRÚC GIANG