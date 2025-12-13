TPHCM tiếp tục hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa hơn 58 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do mưa lũ

TPHCM tiếp tục hỗ trợ 58 tỷ đồng gồm 2.000 tấn gạo, kinh phí sửa chữa và mua sắm trang thiết bị dạy học cho 31 trường tại tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 13-12, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi, tặng quà người dân và hỗ trợ kinh phí cho các trường học tại tỉnh Khánh Hòa để khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra năm 2025.

Đi cùng đoàn có các đồng chí: Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; lãnh đạo các cơ quan đơn vị và doanh nghiệp đồng hành hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa.

Đoàn công tác của TPHCM đã trao hơn 26,8 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương thuộc tỉnh Khánh Hòa khắc phục thiệt hại do bão lũ. Ảnh: VĂN MINH

Tiếp đoàn có các đồng chí: Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa; Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa; Lâm Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.

Tại trụ sở Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa, đoàn công tác TPHCM đã trao kinh phí hơn 26,8 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương trong tỉnh khắc phục thiệt hại do bão lũ; hỗ trợ kinh phí hơn 26,5 tỷ đồng để sửa chữa 31 trường học.

Trao hơn 26,5 tỷ đồng hỗ trợ sửa chữa các trường học trên địa bàn tỉnh. Ảnh: VĂN MINH

Cùng với đó, hỗ trợ 350 triệu đồng và hỗ trợ 4.104 thiết bị lọc nước gia đình (trị giá 2 tỷ đồng) cho Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa. Dịp này, Tập đoàn Becamex cũng hỗ trợ 2 tỷ đồng để tỉnh Khánh Hòa khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đồng chí Trương Thị Bích Hạnh cùng đoàn công tác trao tặng quà và học bổng đến các em học sinh. Ảnh: VĂN MINH

Cùng ngày, đoàn công tác cũng đã trao 750 triệu đồng hỗ trợ Trường Tiểu học Diên Lạc (xã Diên Lạc, tỉnh Khánh Hòa) cùng với thuốc và các dụng cụ y tế cho nhà trường.

Đoàn công tác đã trao quà đến 40 giáo viên của nhà trường và tặng quà, học bổng đến 50 em học sinh gồm tiền mặt và tập sách, dụng cụ học tập… Đoàn cũng trao tặng quà, tiền mặt cùng thiết bị lọc nước gia đình đến 10 hộ nông dân tỉnh Khánh Hòa.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đoàn công tác đã đến dự, trao quà hỗ trợ người dân tại xã Diên Điền (tỉnh Khánh Hòa). Chương trình có sự phối hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và tỉnh Khánh Hòa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam hỗ trợ, tặng 1000 suất quà đến người dân bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh tình cảm và trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và nhân dân thành phố trong việc chung sức, đồng lòng hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Đồng chí đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa tỉnh Khánh Hòa và TPHCM trong triển khai các giải pháp đồng bộ, toàn diện nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho biết, hiện nay 28 sở, ban, ngành của TPHCM vẫn đang phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với 28 sở, ban, ngành của tỉnh Khánh Hòa để chung tay khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Đồng chí bày tỏ mong muốn tỉnh Khánh Hòa sớm vượt qua khó khăn, nhanh chóng khôi phục đời sống và sản xuất của nhân dân.

Các em học sinh vui mừng khi nhận học bổng và cặp sách, dụng cụ học tập mà đoàn công tác trao tặng. Ảnh: VĂN MINH

Đáp lại tình cảm và sự giúp đỡ của TPHCM, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM vì sự quan tâm, hỗ trợ tỉnh kịp thời.

Những nguồn lực hỗ trợ không chỉ đáp ứng nhu cầu cấp thiết cho người dân ổn định cuộc sống, mà còn đảm bảo sự lâu dài, tạo sinh kế cho bà con tái thiết sau mưa lũ. Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa cam kết, sẽ kịp thời phân bổ các nguồn hỗ trợ đảm bảo đúng, đủ và đến trực tiếp người dân.

Thời gian vừa qua, đồng bào các địa phương khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung bộ đã phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra. Nhiều gia đình mất người thân, mất nhà cửa, tài sản. Các công trình giao thông, trường học bị sập, hư hỏng, ngập lụt...

Đoàn công tác trao tặng quà đến các em học sinh. Ảnh: VĂN MINH

Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “Tương thân tương ái”, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn TPHCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã chung tay hỗ trợ, tiếp nhận, nhanh chóng triển khai tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời đến các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ.

Từ đầu tháng 8 đến ngày 9-12, Ban vận động cứu trợ TPHCM đã tiếp nhận 46.579 lượt ủng hộ với số tiền hơn 392,4 tỷ đồng và đã kịp thời chi hỗ trợ số tiền hơn 250 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao tặng quà đến bà con xã Diên Điền. Ảnh: VĂN MINH

TPHCM đã kịp thời tiếp nhận và phân phối 29.000 túi thuốc gia đình, 4.826 tấn hàng hóa, lương thực thực phẩm, nước uống các loại, nhu yếu phẩm, vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt của người dân, quần áo.

TPHCM chủ động huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, kích hoạt khẩn cấp các lực lượng, tổ chức các điểm tiếp nhận trên toàn thành phố và vận động mạnh mẽ nhân dân hướng về tỉnh Khánh Hòa.

Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị đã triển khai công tác cứu trợ theo phương châm nhanh nhất – kịp thời nhất – trong điều kiện cao nhất.

Qua đó, hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng và hơn 2.938 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu các loại, giúp bà con vượt qua thời điểm khó khăn nhất.

Người dân xã Diên Điền đến nhận quà hỗ trợ. Ảnh: VĂN MINH

Với tinh thần đó, bên cạnh sự đóng góp ủng hộ từ nguồn cứu trợ của TPHCM, đã có nhiều cơ quan, đơn vị tham gia đồng hành hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa với nhiều hoạt động thiết thực.

Trong đó, Ban Từ thiện xã hội - Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM với 4 bếp ăn dã chiến cung cấp hơn 24.000 suất ăn/ngày và được chuyển đến từng khu vực bị ngập sâu, không để người dân bị đói rét trong những ngày khó khăn và bếp ăn cũng đã tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu đang trực tiếp làm nhiệm vụ.

Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM đã huy động hơn 1.000 lượt thanh niên xung phong đã đến hỗ trợ đồng bào ngay tại tâm lũ và tham gia điều phối tại các điểm tiếp nhận, chuyển giao tận tay từng túi thuốc, từng phần quà.

Sở Y tế đã chủ trì, phối hợp tổ chức luân phiên 50 y, bác sĩ, chuyên gia dịch tễ, chuyên gia tâm lý để khám chữa bệnh, sơ cấp cứu ban đầu và chú trọng tư vấn sức khỏe, hỗ trợ tâm lý kịp thời cho người dân, cung cấp 10.000 túi thuốc gia đình.

Thành đoàn TPHCM triển khai thành lập 18 điểm tiếp nhận, huy động hơn 8.000 lượt tình nguyện viên hỗ trợ sắp xếp, phân phối hàng hóa và điều phối xe vận chuyển, hỗ trợ công tác hậu cần.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ quan thông tấn báo chí của TPHCM đã chung tay hỗ trợ khẩn cấp các vật dụng, hàng hóa, nhu yếu phẩm đến đồng bào các tỉnh, thành phố và hỗ trợ trực tiếp 31 trường học theo hình thức "một cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của thành phố đồng hành cùng 1 trường của tỉnh Khánh Hòa” để sửa chữa, mua trang thiết bị, dụng cụ, đồ dùng với số tiền hơn 26,5 tỷ đồng.

>>> Dưới đây là một số hình ảnh đoàn công tác TPHCM trao hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa:

VĂN MINH