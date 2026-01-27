Lãnh đạo phường An Phú thăm, tặng quà đảng viên

Ngày 27-1, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026), phường An Phú tổ chức các đoàn đến thăm và tặng quà cho đảng viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.
Cụ thể, đoàn đã đến thăm, tặng quà các đảng viên: Hoàng Văn Quảng (khu phố 1A), Nguyễn Văn Liêm (khu phố 1B), Nguyễn Văn Muôn (khu phố 2), Nguyễn Hoàng Việt (khu phố 4). Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo phường An Phú ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt của gia đình các đảng viên, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống.
Dịp này, đoàn đã trao tặng các phần quà ý nghĩa nhằm động viên, hỗ trợ các đảng viên khó khăn đón Tết vui tươi, đầm ấm hơn.