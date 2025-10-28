Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa thúc tiến độ dự án “rùa bò”

Ngày 28-10, ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã đi kiểm tra tiến độ dự án chỉnh trang đường Lê Thánh Tôn (phường Nha Trang) đang thi công ì ạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Huyền (chỉ tay) kiểm tra dự án chỉnh trang đường Lê Thánh Tôn. Ảnh: NHẬT THANH

Theo báo cáo, nhà thầu đã hoàn thành phần hào kỹ thuật, nâng cấp, cải tạo vỉa hè đạt 97%; hệ thống thoát nước, nước thải đạt trên 97%; mặt đường láng nhựa đạt 40%. Hiện đơn vị đang di dời hệ thống điện, chiếu sáng, viễn thông; cam kết hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 10-11-2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền yêu cầu Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh chỉ đạo nhà thầu tổ chức thi công cả ngày lẫn đêm, đảm bảo tiến độ và chất lượng. UBND phường Nha Trang được giao xử phạt nếu đơn vị thi công tiếp tục chậm trễ. Trong quá trình thi công, nhà thầu phải đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, xử lý các vị trí nguy hiểm, giảm bức xúc của người dân dọc tuyến.

Dự án chỉnh trang đường Lê Thánh Tôn đến nay chậm tiến độ hơn 2 tháng. Ảnh: HIẾU GIANG

Trước đó, Báo SGGP đã phản ánh tình trạng thi công chậm, vật liệu ngổn ngang, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tại dự án này. Một số người điều khiển xe máy bị trượt ngã khi đi qua hạng mục dở dang, may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.

Ngày 8-9, UBND phường Nha Trang đã xử phạt Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Khánh Anh 12 triệu đồng vì thi công trên đường đang khai thác nhưng không bố trí biển báo, rào chắn theo quy định; yêu cầu khắc phục, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thi công.

Dự án "Nâng cấp, cải tạo vỉa hè và xây dựng mới công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm sử dụng chung đường Lê Thánh Tôn" (gọi tắt là dự án chỉnh trang đường Lê Thánh Tôn) dài khoảng 1km, ở trung tâm phường Nha Trang, khởi công từ tháng 2-2025, thời gian thi công 180 ngày, theo hợp đồng hoàn thành ngày 20-8-2025. Công trình do Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng TP Nha Trang làm chủ đầu tư, nay được chuyển cho Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa với tổng vốn hơn 30,4 tỷ đồng.

HIẾU GIANG