Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khảo sát tiến độ dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ

Sau khi đi khảo sát công trường dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đề nghị, phải đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Chiều 8-11, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã đến khảo sát tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

Đi cùng đoàn có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; cùng lãnh đạo UBND TPHCM và các sở ngành thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác khảo sát tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trên công trường, đội ngũ công nhân, người lao động vẫn hối hả làm việc dù là ngày cuối tuần. Công tác san lấp mặt bằng vẫn đang khẩn trương thực hiện. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp thoát nước, điện ngầm) đang được đẩy nhanh tiến độ.

Công nhân, người lao động vẫn hối hả làm việc dù là ngày cuối tuần. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đoàn đã nghe đại diện chủ đầu tư, các đơn vị thi công báo cáo tiến độ từng hạng mục của dự án. Bên cạnh đó, cũng kiến nghị một số nội dung cần được TPHCM hỗ trợ, tháo gỡ. Đồng thời, các sở, ban, ngành thành phố và chính quyền địa phương báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ có liên quan.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác khảo sát tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sau khi nghe báo cáo và khảo sát thực tế, Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý, phải đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Đồng chí cũng lưu ý, các sở ban ngành, chính quyền địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong toàn bộ quá trình triển khai dự án, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt nhất về hạ tầng kết nối và môi trường đầu tư.

Song song đó, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các cam kết về bảo vệ môi trường, hệ sinh thái, đảm bảo phát triển hài hòa giữa kinh tế và thiên nhiên, đúng định hướng phát triển bền vững của thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đề nghị, phải đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ chính thức khởi công ngày 19-4-2025. Dự án này được kỳ vọng không chỉ là khu đô thị đơn thuần mà được định vị là một thành phố sinh thái - thông minh - nghỉ dưỡng - dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế. Đây là mô hình tiên phong trong việc kết hợp giữa công nghệ - năng lượng tái tạo - bảo tồn hệ sinh thái và phát triển con người.

Dự án còn tích hợp các tổ hợp tiện ích mang tính biểu tượng như tòa tháp 108 tầng, tổ hợp nhà hát lớn nhất Đông Nam Á, hay bệnh viện quốc tế đẳng cấp hàng đầu thế giới. Tất cả tạo nên một siêu đô thị “tất cả trong 1” đẳng cấp, thu hút chuyên gia, doanh nhân, du khách trong và ngoài nước.

Các hạng mục đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp thoát nước, điện ngầm, cây xanh đang được triển khai. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự án hứa hẹn tạo ra hàng chục ngàn việc làm, thúc đẩy phát triển dịch vụ - thương mại, tăng thu ngân sách và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Đồng thời, khi đi vào vận hành, dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ sẽ trở thành một điểm đến quan trọng trong chiến lược đưa TPHCM trở thành trung tâm kinh tế - tài chính - du lịch quốc tế, đúng theo định hướng của thành phố.

Theo quy hoạch được UBND TPHCM phê duyệt, Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ có quy mô 2.870ha, trong đó diện tích lấn biển là 1.357ha với nhiều khu chức năng. Trong đó có những khu ở, du lịch nghỉ dưỡng, công trình dịch vụ - công cộng đô thị; khu trung tâm tài chính, kinh tế, thương mại dịch vụ, văn phòng và bến cảng...

VĂN MINH