Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết cá nhân tiêu biểu

Sáng 12-2, đoàn công tác Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc tết các cá nhân tiêu biểu trên địa bàn.

Đoàn đã đến thăm Hiệp sĩ Đại Thánh giá Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Lê Quốc Phong ân cần hỏi thăm sức khỏe và gửi lời chúc mừng năm mới đến Hiệp sĩ Lê Đức Thịnh, chúc ông cùng gia đình đón tết an vui, mạnh khỏe.

Đồng chí Lê Quốc Phong cho biết, lãnh đạo TPHCM trân trọng ghi nhận những đóng góp của Hiệp sĩ đối với các hoạt động vì cộng đồng, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc và vì một xã hội phát triển.

Đoàn công tác thăm hỏi sức khỏe Hiệp sĩ Đại Thánh giá Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh

Bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố dành cho cá nhân và đồng bào giáo dân, Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh khẳng định, với trách nhiệm của một người Công giáo và một công dân của đất nước, ông luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đồng thời tiếp tục tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, xã hội, góp sức cho sự phát triển của TPHCM nói riêng và cả nước nói chung.

Năm 2007, giáo dân Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh là người đầu tiên tại châu Á được Giáo hoàng Benedict XVI phong Tước phẩm Hiệp sĩ Đại Thánh giá, vì những đóng góp của ông đối với Giáo hội và đất nước.

Đồng chí Lê Quốc Phong cùng đoàn công tác chúc mừng năm mới đến Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh

Đoàn cũng đến thăm GS-TSKH Hồ Sỹ Thoảng tại nhà riêng. Trong không khí thân tình trước thềm năm mới, đồng chí Lê Quốc Phong trân trọng ghi nhận, cảm ơn những đóng góp của GS-TSKH Hồ Sỹ Thoảng trong quá trình công tác; đồng thời bày tỏ mong muốn ông tiếp tục có các nghiên cứu khoa học, đóng góp cho sự phát triển của thành phố và đất nước trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Quốc Phong trò chuyện cùng GS-TSKH Hồ Sỹ Thoảng

Đồng chí Lê Quốc Phong chúc GS-TSKH Hồ Sỹ Thoảng cùng gia đình đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 dồi dào sức khỏe, hạnh phúc.

GS-TSKH Hồ Sỹ Thoảng cảm ơn sự quan tâm, thăm hỏi của lãnh đạo TPHCM. Ông bày tỏ trân trọng trước tình cảm của đoàn công tác và chia sẻ niềm tin, kỳ vọng vào sự phát triển của TPHCM trong thời gian tới.

Đoàn công tác trao quà tết của TPHCM đến GS-TSKH Hồ Sỹ Thoảng

