Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết Hòa thượng Viên Minh, Hòa thượng Hộ Chánh

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết thăm hỏi, trò chuyện cùng Hòa thượng Viên Minh

Tham gia cùng đoàn có các đồng chí: Đoàn Văn Đồng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM; Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND TPHCM; Trần Hữu Phước, Bí thư Đảng ủy phường Long Bình...

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết trò chuyện cùng Hòa thượng Hộ Chánh

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết thăm hỏi sức khỏe của Hòa thượng Viên Minh và Hòa thượng Hộ Chánh. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cũng thông tin một số kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội TPHCM trong năm qua, đồng thời khẳng định những kết quả nổi bật đó có sự đóng góp tích cực của tăng ni, phật tử trên địa bàn thành phố, nhất là trong các hoạt động an sinh xã hội.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết và đoàn lãnh đạo tặng quà đến Hòa thượng Viên Minh và Hòa thượng Hộ Chánh

Nhân dịp năm mới, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết gửi lời chúc mừng năm mới an lành đến Hòa thượng Viên Minh, Hòa thượng Hộ Chánh cùng các tăng ni, phật tử. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn các Hòa thượng, tăng ni, phật tử tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người yếu thế.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Dịp này, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết cùng đoàn lãnh đạo thành phố cũng đã tham quan, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ trong khuôn viên chùa Bửu Long. Nơi đây còn có Không gian văn hóa Hồ Chí Minh với các đa dạng tài liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ trong khuôn viên chùa Bửu Long Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết tham quan Không gian văn hoá Hồ Chí Minh

THU HƯỜNG