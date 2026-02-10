Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM

Phó Bí thư Thường trực TPHCM Lê Quốc Phong cùng Hòa thượng Thích Lệ Trang

Tại buổi gặp, đồng chí Lê Quốc Phong chia sẻ những kết quả kinh tế, văn hóa, xã hội của TPHCM trong năm qua; đồng thời trân trọng ghi nhận, cảm ơn sự đồng hành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM trong các hoạt động xã hội, nhất là công tác cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt thời gian qua.

Lãnh đạo TPHCM gửi lời chúc mừng năm mới đến Giáo hội Phật giáo TPHCM

Lãnh đạo TPHCM cho biết, năm 2026, Trung ương giao cho thành phố nhiều nhiệm vụ lớn gắn với yêu cầu phát triển như giải quyết kẹt xe, môi trường, giảm ngập nước; bảo đảm an toàn xã hội như phòng chống ma túy, an toàn thực phẩm và giữ gìn an ninh trật tự. Những nhiệm vụ này đòi hỏi nỗ lực cao hơn của chính quyền và sự chung tay của các tầng lớp xã hội. Thành phố mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đồng hành cùng thành phố trong xây dựng các giá trị văn hóa, góp phần để TPHCM phát triển nhưng vẫn giữ gìn các giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM gửi quà tết đến Giáo Hội Phật giáo TPHCM

Đáp lời, Hòa thượng Thích Lệ Trang bày tỏ niềm vui khi đón đoàn lãnh đạo TPHCM đến thăm, chúc Xuân dịp Tết Bính Ngọ 2026. Hoà thượng cho biết những thành tựu thời gian qua góp phần mang lại niềm vui cho đồng bào Phật tử.

Hòa thượng mong muốn tiếp tục phát huy các giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng hình ảnh Phật giáo ngày càng gần gũi, để lại ấn tượng đẹp trong lòng dân tộc; đồng thời cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Thành ủy TPHCM đối với hoạt động của Giáo hội thời gian qua.

Đại biểu chụp ảnh tại Việt Nam Quốc Tự

CẨM NƯƠNG