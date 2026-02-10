Các đơn vị quân đội, tôn giáo thăm chúc tết Đảng bộ TPHCM

Ngày 10-2, đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì buổi tiếp đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 do Trung tướng Lê Minh Quang, Chính ủy Quân đoàn làm trưởng đoàn, đến thăm và chúc tết lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM.

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Lê Minh Quang thông tin khái quát về tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của đơn vị. Theo đó, Quân đoàn 34 được thành lập trên cơ sở hợp nhất Quân đoàn 3 và Quân đoàn 4.

Quang cảnh buổi tiếp

Năm 2025, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 34 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nổi bật là "Chiến dịch Quang Trung" hỗ trợ xây dựng 80 căn nhà cho người dân vùng thiên tai tại Tây Nguyên, hoàn thành vượt tiến độ 10 ngày.

Về công tác tuyển quân năm 2026, Trung tướng Lê Minh Quang cho biết, TPHCM sẽ có hơn 400 công dân thực hiện nghĩa vụ tại quân đoàn. Lãnh đạo Quân đoàn 34 mong muốn TPHCM tiếp tục phối hợp chặt chẽ để giáo dục, rèn luyện chiến sĩ tại địa bàn đóng quân xa.

Đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM (bìa phải) chủ trì buổi tiếp đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông chúc mừng những thành tích ấn tượng của Quân đoàn 34.

Đồng chí Đặng Minh Thông khẳng định, TPHCM xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế luôn song hành với củng cố quốc phòng. Đồng chí gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đơn vị lực lượng vũ trang trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc phòng, tạo điều kiện quan trọng cho thành phố tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo TPHCM tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34

Về công tác giao quân, đồng chí nhấn mạnh, TPHCM cam kết không chỉ đảm bảo số lượng, chất lượng tân binh mà còn đặc biệt chú trọng chính sách hậu phương quân đội. Lãnh đạo thành phố sẽ tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên thường xuyên đối với con em thành phố thực hiện nghĩa vụ tại các vùng biên giới, vùng xa, giúp các chiến sĩ yên tâm công tác.

* Cùng ngày, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh TPHCM do Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, làm Trưởng đoàn, đến thăm, chúc tết lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM. Thủ trưởng Bộ Tư lệnh TPHCM tặng quà, chúc tết lãnh đạo TPHCM * Cũng trong ngày 10-2, đoàn do mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng thứ nhất Hội Thánh tin lành Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM. Đoàn do mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng thứ nhất Hội Thánh tin lành Việt Nam (thứ 2 từ phải qua) làm trưởng đoàn chúc tết lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM Tại các buổi tiếp, lãnh đạo TPHCM gửi lời cảm ơn sâu sắc và gửi lời chúc năm mới bình an, hạnh phúc đến các thành viên đoàn.

MẠNH THẮNG