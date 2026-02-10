Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết dự Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” tại xã Bình Chánh

Sáng 10-2, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết đến dự Ngày hội “ Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” với bà con Khu dân cư liên ấp 1, 2, 3, 4, 5, xã Bình Chánh.

Từ sớm, bà con đã có mặt đông đủ tham dự ngày hội, quây quần bên các gian hàng xuân rực rỡ sắc màu. Cùng với tiếng chào hỏi rộn ràng, ai cũng háo hức chờ đón những phần quà Tết ấm áp nghĩa tình từ thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM trao các phần quà Tết đến người dân xã Bình Chánh. Ảnh: L.V

Tại ngày hội, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết gửi lời thăm hỏi ân cần, chúc bà con năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc, đón Xuân an vui, sum vầy và nghĩa tình. Đồng chí đánh giá năm 2025, xã Bình Chánh đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội; công tác chăm lo Tết cho gia đình chính sách, hộ cận nghèo và người lao động khó khăn được triển khai chu đáo, kịp thời, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Ban công tác Mặt trận và Nhân dân trong xây dựng khu dân cư đoàn kết, nghĩa tình, phát huy tinh thần tự quản, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn môi trường sống xanh - sạch - đẹp, văn minh, thân thiện.

Các phần quà Tết nghĩa tình mang theo lời chúc một mùa Tết sum vầy, trọn vẹn. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ tin tưởng trong năm 2026, các ấp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, mỗi người dân cùng chung tay với chính quyền địa phương giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, quan tâm chăm lo lẫn nhau trong đời sống hằng ngày, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Dịp này, lãnh đạo TPHCM và xã Bình Chánh đã trao 387 phần quà Tết đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm niềm vui Xuân cho nhiều gia đình.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết dự lễ khánh thành công trình tuyến đường lắp đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời tại đường gom dân sinh. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi như trang trí “Góc phố ngày Tết”, hội thi gói bánh tét, chưng mâm ngũ quả, viết thư pháp, trang trí tiểu cảnh… tạo không gian sinh hoạt cộng đồng đậm sắc Xuân.

Trước đó, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết cũng dự lễ khánh thành công trình tuyến đường lắp đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời tại đường gom dân sinh dọc tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, ấp 10, xã Bình Chánh. Công trình gồm 25 bóng đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt trên tuyến đường dài khoảng 600m, với kinh phí khoảng 100 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa, góp phần bảo đảm an toàn đi lại cho người dân địa phương.

CẨM NƯƠNG