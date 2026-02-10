Tìm phương án tối ưu để sớm đưa cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu vào khai thác an toàn

Ngày 10-2, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cùng đoàn công tác của Bộ Xây dựng, các đơn vị liên quan và địa phương đã kiểm tra thực địa tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu. Đoàn tập trung đánh giá tiến độ thi công, điều kiện kỹ thuật và bàn phương án khai thác tạm hơn 35km nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trước tết.

Ông Phạm Hồng Quang, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (bên trái) báo cáo về phương án thu phí

Báo cáo tại công trường, ông Phạm Hồng Quang, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), cho biết khó khăn lớn nhất hiện nay là công tác tổ chức thu phí.

Theo VEC, do điều kiện hiện trường không cho phép lắp đặt barie kiểm soát phương tiện, đơn vị đang nghiên cứu phương án thu phí điện tử không dừng (ETC) theo hình thức “free-flow” tại đầu ra. Với giải pháp này, hệ thống không bố trí trạm thu phí truyền thống, phương tiện không phải dừng xe, toàn bộ giao dịch được ghi nhận bằng công nghệ tự động.

Cụ thể, vị trí ghi nhận giao dịch đầu vào dự kiến tại Km18+140, đầu ra tại Km19+060, mỗi điểm bố trí 2 làn xe/chiều. Phương án nhằm đảm bảo tất cả phương tiện từ tuyến Biên Hòa – Vũng Tàu khi nhập vào cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây đều được ghi nhận để thu phí liên thông.

Diện mạo một đoạn tuyến của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Tuy nhiên, VEC cũng thẳng thắn nhìn nhận nhiều rủi ro trong giai đoạn đầu vận hành, nhất là khi hạ tầng lắp đặt trong thời gian ngắn, dễ phát sinh lỗi nhận dạng phương tiện, lỗi đọc thẻ ETC hoặc gián đoạn truyền dữ liệu. Theo đơn vị cung cấp dịch vụ, tỷ lệ giao dịch không thành công có thể lên tới khoảng 5%, trong khi không có barie để dừng xe xử lý tại chỗ, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát doanh thu.

VEC đề nghị Ban Quản lý dự án 85 (Ban QLDA 85) hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông tạm tại khu vực thu phí, gồm biển báo, vạch sơn phân làn, thiết bị thu hẹp làn đường, bố trí nguồn điện, chiếu sáng ổn định; đồng thời bàn giao giá long môn đúng tiến độ để lắp đặt thiết bị.

Về phía VEC, Tổng Công ty cam kết tổ chức lắp đặt, vận hành hệ thống ETC, đấu nối nguồn điện, truyền dẫn dữ liệu, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ và đối soát giao dịch liên tục. Đơn vị cũng kiến nghị Bộ Xây dựng sớm chấp thuận bằng văn bản phương án thu phí tạm không barie, đồng thời cho phép áp dụng cơ chế miễn trừ trách nhiệm đối với các rủi ro khách quan và ban hành lệnh khẩn cấp theo Luật Xây dựng để kịp triển khai.

Theo Ban QLDA 85, trên toàn tuyến dự kiến bố trí 3 trạm thu phí tại các nút giao Võ Nguyên Giáp, Tân Hiệp và gần quốc lộ 56, nhưng hiện chưa triển khai, thời gian lắp đặt dự kiến khoảng 3 tháng.

Về tiến độ thi công, ông Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc phụ trách Ban QLDA 85, cho biết tuyến chính dự án thành phần 2 dài 18,2km đã hoàn thành mặt đường bê tông nhựa, đang hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông, dự kiến xong trước ngày 12-2. Các nhánh nút giao Long Thành, Sân bay Long Thành và Tân Hiệp cơ bản hoàn thành cầu, mặt cầu, các đoạn kết nối còn lại dự kiến xong trước ngày 1-3.

Ban cũng đã phê duyệt quy trình bảo trì, vận hành, hoàn tất thẩm tra an toàn giao thông giai đoạn khai thác tạm, đồng thời kiến nghị Bộ Xây dựng cho phép thuê đơn vị quản lý, vận hành tuyến trong thời gian đầu để xử lý kịp thời các phát sinh.

Ông Nguyễn Công Danh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM (chủ đầu tư dự án thành phần 3, thứ 2 từ phải qua) báo cáo trước Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng (bìa phải)

Ông Nguyễn Công Danh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, cho biết dự án thành phần 3 đã hoàn thành tuyến chính, đang triển khai trạm cân, khu vực quay đầu xe và trạm thu phí, dự kiến hoàn thành đồng bộ vào tháng 6.

Tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hạ tầng, lựa chọn phương án thu phí tối ưu, đảm bảo an toàn giao thông và đầy đủ thủ tục pháp lý để sớm đưa tuyến vào khai thác.

“Phải tìm giải pháp khả thi nhất để thông xe sớm, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, nhưng tuyệt đối không được chủ quan về an toàn”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

THÀNH HUY