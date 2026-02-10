Hình thức thi tuyển rộng rãi, không hạn chế số lượng tổ chức tham gia, dành cho các đơn vị tư vấn thiết kế trong và ngoài nước đáp ứng đầy đủ điều kiện về năng lực, kinh nghiệm theo quy định.

Chiều 10-2, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường vừa ký ban hành Quyết định số 808/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi tuyển “Phương án kiến trúc cầu Phú Mỹ 2”, nhằm lựa chọn phương án kiến trúc tối ưu cho công trình giao thông trọng điểm kết nối TPHCM với tỉnh Đồng Nai.

Phối cảnh cầu Phú Mỹ 2. Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM

Theo quyết định, cuộc thi do UBND TPHCM là cơ quan có thẩm quyền quyết định, Công ty TNHH Masterise Hạ tầng Phú Mỹ, nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án, là đơn vị tổ chức thi tuyển. Hình thức thi tuyển rộng rãi, không hạn chế số lượng tổ chức tham gia, dành cho các đơn vị tư vấn thiết kế trong và ngoài nước đáp ứng đầy đủ điều kiện về năng lực, kinh nghiệm theo quy định.

Cầu Phú Mỹ 2 vượt sông Đồng Nai, có vị trí cách phà Cát Lái khoảng 6,7km về phía hạ lưu và cách cầu Phước Khánh (đang xây dựng) khoảng 7,7km về phía thượng lưu. Dự án nằm trên địa bàn các phường Phú Thuận, Tân Mỹ, xã Nhà Bè (TPHCM) và xã Đại Phước (tỉnh Đồng Nai). Tổng chiều dài tuyến khoảng 6,3km, trong đó đoạn qua TPHCM dài 4,6km, đoạn qua Đồng Nai dài 1,7km, với diện tích sử dụng đất khoảng 29,4ha.

Phối cảnh cầu Phú Mỹ 2. Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM

Về quy mô, cầu Phú Mỹ 2 được thiết kế với 8 làn xe, gồm 6 làn ô tô và 2 làn hỗn hợp; đường dẫn đầu cầu tối thiểu 8 làn xe, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo cấp đường. Mục tiêu của cuộc thi là tìm kiếm phương án kiến trúc có tính khả thi cao, hiện đại, độc đáo, tạo điểm nhấn cho trục giao thông kết nối mới giữa khu Nam TPHCM với khu vực phía Nam tỉnh Đồng Nai (khu vực huyện Nhơn Trạch trước đây) và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Phối cảnh cầu Phú Mỹ 2. Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM

Hội đồng thi tuyển do UBND TPHCM quyết định thành lập, có số lượng thành viên là số lẻ, tối thiểu 9 người, trong đó ít nhất 2/3 là kiến trúc sư, chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, xây dựng. Chủ tịch Hội đồng là chuyên gia uy tín, được các thành viên bầu chọn.

Dự kiến, cuộc thi sẽ được tổ chức khoảng 30 ngày sau khi Kế hoạch thi tuyển được phê duyệt. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc thi tuyển, công bố kết quả theo quy định.

Tin liên quan Khởi công xây dựng cầu Phú Mỹ 2

QUỐC HÙNG