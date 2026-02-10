TPHCM tăng cường trật tự giao thông tại các điểm kinh doanh hoa tết

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản gửi UBND cấp xã và Công an TPHCM về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các địa điểm kinh doanh Chợ hoa Tết Bính Ngọ 2026.

Hoa cảnh được chăm sóc, bố trí rực rỡ trong công viên chuẩn bị đưa vào phục vụ người dân. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị UBND 168 phường, xã và đặc khu kiểm tra, kiên quyết chỉ đạo xử lý nghiêm các chợ hoa tết tự phát không có trong danh mục do UBND TPHCM ban hành và danh sách cập nhật của Sở Xây dựng. Đồng thời, các địa phương thường xuyên thông tin, báo cáo định kỳ, tổng kết rút kinh nghiệm sau khi kết thúc chợ hoa tết và gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

Sở Xây dựng cũng đề nghị Công an TPHCM chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức điểm chợ hoa tết tự phát không có trong danh mục; đồng thời kiểm tra các vị trí sử dụng lòng đường, vỉa hè để tổ chức chợ hoa đã được Sở Xây dựng cấp phép, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, đúng diện tích theo giấy phép.

THANH HIỀN