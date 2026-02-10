Xã hội

Thông tin ban đầu vụ cháy nhà tình thương ở Bắc Ninh

Sáng 10-2, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực Nhà tình thương Hương La (xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh). Thời điểm xảy ra cháy, nhiều trẻ em được nuôi dưỡng tại đây đã di tản an toàn.

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, ngọn lửa bùng lên vào khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày từ khu vực kho làm nến ở Nhà tình thương Hương La.

Sau đó, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội. Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã huy động phương tiện và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy.

Thời điểm xảy ra vụ cháy có 13 nữ tu và 8 trẻ em, những người còn lại đã đi học hoặc về quê đón tết. Phát hiện đám cháy, các nữ tu và em nhỏ đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Nhà tình thương Hương La có 15 nữ tu và hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng 42 trẻ khuyết tật.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

