Ngày 10-2, sân bay Tân Sơn Nhất khai thác 1.015 chuyến bay với gần 145.000 lượt khách

Sáng 10-2, Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất bước vào giai đoạn cao điểm khai thác với hơn 1.015 chuyến bay và gần 145.000 lượt hành khách dự kiến thông qua cảng trong ngày.

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất vào đợt cao điểm phục vụ hành khách. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo Trung tâm Điều hành sân bay Tân Sơn Nhất, trong 1.015 chuyến bay gồm 515 chuyến bay đi (354 chuyến quốc nội và 161 chuyến quốc tế) và 500 chuyến bay đến (335 chuyến quốc nội và 165 chuyến quốc tế). Trong đó, các chuyến bay chở khách chiếm đa số với 866 chuyến; còn lại là các chuyến rỗng, hàng hóa và chuyến bay chuyên cơ.

Tổng lượng hành khách dự kiến đạt 144.864 người, trong đó 94.683 hành khách đi và 50.181 hành khách đến. Khách quốc nội chiếm tỷ trọng lớn với hơn 88.800 lượt, còn lại là hành khách quốc tế.

Hành khách xếp hàng chờ làm thủ tục tại nhà ga T3. Ảnh: QUỐC HÙNG

Trước lưu lượng khai thác lớn, Trung tâm Điều hành sân bay Tân Sơn Nhất đã xây dựng phương án điều hành chi tiết, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng nhằm bảo đảm an toàn bay, an ninh hàng không và chất lượng phục vụ hành khách, hạn chế tối đa tình trạng ùn ứ tại các khu vực trọng điểm.

Đối với nhà ga T3, trong ngày 10-2, dự kiến khai thác 364 chuyến bay, gồm 222 chuyến bay đi và 142 chuyến bay đến, phục vụ khoảng 56.309 hành khách. Trong đó, lượng hành khách đi là 40.268 người, hành khách đến là 16.041 người.

Khách quốc nội chiếm tỷ trọng lớn tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: QUỐC HÙNG

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất khuyến nghị hành khách chủ động sắp xếp thời gian, đến sân bay sớm hơn so với thường lệ, theo dõi thông tin từ hãng hàng không và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để việc đi lại trong cao điểm được thuận lợi, an toàn.

QUỐC HÙNG