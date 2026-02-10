Xuất hiện dịch cúm gia cầm H5N1 ở Hà Tĩnh

Sáng 10-2, ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Tĩnh cho biết, dịch cúm gia cầm H5N1 đã xuất hiện tại địa bàn xã Cẩm Xuyên với hàng trăm con gia cầm bị ốm, chết, tiêu hủy.

Ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc CDC Hà Tĩnh (ngoài cùng bên phải) chỉ đạo ngành chức năng xã Cẩm Xuyên triển khai các biện pháp phòng chống cúm gia cầm

Thông tin ban đầu, từ ngày 7-2 đến nay, dịch cúm gia cầm đã xảy ra trên địa bàn thôn 1, xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi (Sở NN-MT tỉnh Hà Tĩnh) đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra tình hình dịch bệnh, lấy mẫu xét nghiệm xác định nguyên nhân. Đến ngày 8-2, có 2 mẫu gia cầm có kết quả xét nghiệm dương tính với virus type H5N1.

Đến thời điểm này, tại thôn 1, xã Cẩm Xuyên đã có 27/123 hộ có gia cầm ốm, chết, tiêu hủy. Tổng số gia cầm ốm, chết đã được tiêu hủy là 902 con, trong đó có 872 con gà.

Để kịp thời xử lý môi trường, CDC tỉnh Hà Tĩnh cũng đã cấp cho xã Cẩm Xuyên 100kg CloraminB để tiến hành tiêu độc khử trùng tại các hộ gia đình ở thôn 1.

Đoàn công tác CDC Hà Tĩnh nắm tình hình dịch cúm gia cầm tại một hộ dân ở xã Cẩm Xuyên

Theo ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc CDC tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị đang chỉ đạo chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền cho người dân biết về triệu chứng, các biện pháp phòng cúm gia cầm và mối đe dọa về sức khỏe khi mắc bệnh. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với địa phương và cơ quan thú y trong việc phát hiện gia cầm chết; theo dõi hàng ngày, giám sát chặt chẽ các trường hợp có tiếp xúc gần với gia cầm để khi có các dấu hiệu sốt, ho, đau ngực, khó thở phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời…

Ông Nguyễn Chí Thanh cho biết, mặc dù tình hình dịch bệnh đang ổn định nhưng không thể chủ quan. Đặc biệt, vào thời điểm này là mùa đông - xuân, dịp tết đang đến gần, tình hình vận chuyển, tiêu thụ gia cầm tăng cao. Do vậy, nguy cơ lây lan bệnh dịch sẽ rất lớn.

DƯƠNG QUANG