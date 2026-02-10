Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị thăm, chúc tết tại Cà Mau

Sáng 10-2, tại phường Lý Văn Lâm (tỉnh Cà Mau), đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương làm Trưởng đoàn, đến thăm, tặng quà nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại buổi thăm, chúc tết và tặng quà

Phát biểu tại buổi thăm, chúc tết, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến nhân dân, công nhân lao động và đội ngũ lãnh đạo địa phương; mong bà con đón mùa xuân mới đầm ấm, an lành. Đồng chí cho biết những phần quà trao tặng tuy nhỏ nhưng thể hiện tình cảm, sự quan tâm của Trung ương, nhằm khích lệ tinh thần để các gia đình đón Tết cổ truyền vui tươi, ấm áp.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cũng thông tin, thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là dấu mốc quan trọng, mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với mục tiêu xuyên suốt lấy người dân làm trung tâm, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.

Về tình hình địa phương, đồng chí ghi nhận, biểu dương kết quả Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Cà Mau đạt được trong ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng; đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, tập trung công tác an sinh xã hội với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” và bảo đảm mọi người dân đều có tết.

Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Bí Thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Hồ Hải tặng quà tết đến bà con Nhân dân

Thay mặt địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải tiếp thu ý kiến chỉ đạo, khẳng định các phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn cổ vũ tinh thần, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với vùng đất cực Nam; địa phương sẽ phát huy đoàn kết, sử dụng hiệu quả nguồn lực để thực hiện các mục tiêu năm 2026.

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, tỉnh Cà Mau dành kinh phí hơn 131 tỷ đồng tặng quà đến hơn 47.800 người có công, gần 11.000 hộ nghèo và cận nghèo, 10.000 công nhân lao động và hơn 5.400 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

TẤN THÁI