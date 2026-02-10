124 gia đình công nhân về quê trên “Chuyến tàu Công đoàn”

Sáng 10-2, tại ga Sài Gòn, 124 gia đình đoàn viên, người lao động hạnh phúc khi được về quê đón tết trên “Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2026”. Chương trình do Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức.

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Bùi Thanh Nhân trao tặng quà và lì xì đến gia đình công nhân tại lễ tiễn về quê đón tết trên "Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2026". Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Đến tiễn gia đình công nhân có đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM.

“Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2026” là một trong các hoạt động chăm lo tết ý nghĩa của tổ chức Công đoàn TPHCM nhằm mang tết đến với mọi đoàn viên công đoàn, người lao động.

Đây là 124 gia đình đoàn viên, người lao động đại diện cho hơn 2.290 đoàn viên, người lao động cùng thân nhân về quê đón tết trên chuyến tàu công đoàn năm nay. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 7 tỷ đồng. Dự kiến các chuyến tàu khởi hành từ TPHCM đến các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 14-2 và đón công nhân trở lại TPHCM làm việc từ ngày 20 đến 24-2.

Gia đình công nhân tại ga Sài Gòn trước giờ về quê. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Phát biểu tại lễ tiễn, đồng chí Bùi Thanh Nhân, chia sẻ, tết là dịp đặc biệt để được sum họp cùng gia đình, người thân sau một năm lao động. Với ý nghĩa đó, “Chuyến tàu Công đoàn – Xuân 2026” là chương trình thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được khởi xướng để chăm lo cho người lao động trong dịp tết đến, xuân về.

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Bùi Thanh Nhân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Trao quà mừng năm mới đến gia đình công nhân tham gia chương trình. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Đồng chí Bùi Thanh Nhân gửi lời chúc mừng năm mới, một mùa xuân thật ý nghĩa, ấm áp, hạnh phúc bên gia đình đến công nhân, người lao động. Đồng thời mong các anh chị công nhân sau tết sẽ sớm trở lại TPHCM với tinh thần mới, khí thế mới, góp sức cho đơn vị, doanh nghiệp phát triển trong năm mới.

Gia đình anh Lê Minh Tâm trước giờ về quê. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Tặng quà và lì xì đến gia đình công nhân tham gia chương trình. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Cùng vợ và 2 con tham gia “Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2026” sáng 10-2, anh Lê Minh Tâm (quê Quảng Ngãi), công nhân Công ty TNHH Nikkiso Việt Nam (Khu chế xuất Tân Thuận, TPHCM) không giấu được niềm vui. “Đây là lần thứ 2 gia đình tôi được về quê trên chuyến tàu công đoàn. Nhờ sự chăm lo này, tôi tiết kiệm được gần 15 triệu đồng chi phí tàu xe. Với chúng tôi, đây là sự chăm lo thiết thực từ tổ chức công đoàn”, anh Tâm bày tỏ.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Bích Ngọc trước giờ về quê đón tết cùng gia đình. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Có mặt tại ga Sài Gòn từ 5 giờ sáng, chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (quê Quảng Ngãi), công nhân Công ty Mặt Trời Việt chia sẻ: "Do chi phí đi lại cao trong khi thu nhập thấp nên nhiều năm nay vợ chồng tôi không dám về quê. Năm nay, được LĐLĐ TPHCM hỗ trợ vé tàu khứ hồi, gia đình rất vui và hạnh phúc, tiết kiệm được khoảng 10 triệu đồng tiền vé. Tôi mong chương trình sẽ tiếp tục được duy trì để nhiều người lao động có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi được về quê đoàn tụ với gia đình”.

Thăm hỏi, chúc mừng năm mới gia đình công nhân. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Gia đình công nhân về quê trên "Chuyến tàu Công đoàn" sáng 10-2. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Niềm vui của các gia đình công nhân tại sân ga Sài Gòn sáng 10-2. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Theo Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Bùi Thanh Nhân, hiện TPHCM có gần 2,4 triệu đoàn viên công đoàn. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn TPHCM dự kiến chăm lo cho khoảng 350.000 đoàn viên, người lao động thông qua nhiều hình thức. Cụ thể, đã hỗ trợ 2.993 đoàn viên, người lao động tham gia “Chuyến tàu Công đoàn – Xuân 2026”; 820 người được hỗ trợ vé máy bay và khoảng 5.000 người được đưa về quê bằng xe do công đoàn tổ chức. Bên cạnh đó, Công đoàn TPHCM phối hợp với MTTQ và chính quyền địa phương các cấp tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ đoàn viên ở lại thành phố trong dịp tết tại các khu nhà trọ.

THÁI PHƯƠNG