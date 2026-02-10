Thành ủy TPHCM gặp gỡ, tặng quà tết các bí thư chi bộ khu phố

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM dự và trao quà đến các đồng chí bí thư chi bộ khu phố.

Nhân dịp chuẩn bị đón mừng Xuân mới, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định tặng quà tết đến 261 đồng chí bí thư chi bộ tiêu biểu, tích cực trong công tác và có hoàn cảnh khó khăn. Hội nghị được tổ chức ở 3 khu vực.

Tại khu vực TPHCM (trước đây), Thành ủy gặp gỡ, trao tặng quà đến 180 đồng chí bí thư chi bộ ở địa bàn dân cư của 94 Đảng bộ xã, phường. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết nhận xét, dù cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng trong suốt năm vừa qua, các đồng chí bí thư chi bộ khu phố đã nỗ lực rất lớn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

“Các đồng chí là những tấm gương sáng, bình dị, nhiều tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao và tích cực trong mọi hoạt động của chi bộ cũng như các hoạt động được địa phương giao; là những người luôn quan tâm, gắn bó và chăm lo xây dựng đời sống của nhân dân, xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết nhận xét.

Đồng chí cũng ghi nhận, từ hoạt động và tâm huyết của các bí thư chi bộ khu phố đã góp phần xây dựng được niềm tin, sự tin tưởng từ đảng viên trong chi bộ và người dân địa phương; tạo được khối đoàn kết toàn dân và mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, giữa nhân dân với chính quyền; cùng với chi bộ và các đoàn thể trên địa bàn đã góp phần cùng thành phố hoàn thành nhiệm vụ chính trị của năm 2025 vừa qua.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết chúc các đồng chí bí thư chi bộ khu phố một mùa tết vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc; đồng thời mong các bí thư chi bộ khu phố tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, tiếp tục gắn bó với địa phương, nhất là trong điều kiện thành phố thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp còn nhiều khó khăn phía trước và nhiều nhiệm vụ nặng nề.

Tại hội nghị, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết cũng nhắc lại sự ghi nhận, đánh giá và cả những kỳ vọng của Trung ương đối với TPHCM qua phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đối với TPHCM tại buổi thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026. Trong đó, ngoài nhiệm vụ phải định hình được thành phố trong nhiều năm tới, trước mắt, TPHCM phải giải quyết cơ bản dứt điểm vấn đề còn tồn đọng như ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm môi trường, xây dựng thành phố an toàn, văn minh...

“Trung ương kỳ vọng rất nhiều và nhiệm vụ đặt lên vai Đảng bộ Thành phố rất nặng nề. Để triển khai thực hiện đạt kết quả những mục tiêu đó, rất cần sự tham gia quyết liệt, tích cực, trách nhiệm của các đồng chí cán bộ ở cơ sở. Đặc biệt là các đồng chí đảng viên ở các khu dân cư, các đồng chí đoàn viên, hội viên ở từng địa bàn dân cư. Chính các đồng chí là cầu nối của Đảng bộ đến với nhân dân thành phố; là người chuyển tải các chủ trương, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ I của của Đảng bộ TPHCM đến với người dân để từng người dân hiểu được mục tiêu mà thành phố đặt ra”, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Đồng chí cũng đề nghị từng chi bộ, từng cơ quan, đơn vị, từng chi đoàn, chi hội phải xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I theo chỉ đạo của Tổng Bí thư cũng như kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy. Kế hoạch phải cụ thể cho từng tháng, từng quý, từng năm và cho cả nhiệm kỳ.

Đồng thời đề nghị cấp ủy tại các Đảng bộ xã, phường, đặc khu tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt đến sinh hoạt của chi bộ, đến chất lượng của các chi bộ Đảng và đặc biệt là đội ngũ bí thư chi bộ. Trong đó, quan tâm nắm tình hình, hiểu về hoàn cảnh của từng đồng chí để có thể chia sẻ, hỗ trợ và động viên kịp thời; tạo mọi điều kiện thuận lợi để các Bí thư chi bộ khu phố triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhận món quà từ Thành ủy TPHCM trao tặng, bà Trần Ngọc Liên (Bí thư chi bộ khu phố 3, phường Khánh Hội) xúc động bày tỏ: “Món quà này là sự ghi nhận quý giá đối với những nỗ lực mà tôi đã dành cho bà con trong khu phố và hoạt động của chi bộ trong suốt thời gian qua. Đây là động lực lớn để tôi tiếp tục cống hiến cho cộng đồng khu phố”. Cùng chung cảm xúc phấn khởi, ông Ngô Văn Thanh (Bí thư chi bộ ấp Tân Thạnh Tây, xã Phú Hòa Đông) bộc bạch: "Việc thành phố dành sự quan tâm đặc biệt đến đội ngũ bí thư chi bộ là một hành động rất thiết thực và ý nghĩa. Nhận được sự quan tâm này, tôi tự nhủ bản thân phải nỗ lực nhiều hơn nữa, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng bộ và chính quyền thành phố". Sự quan tâm từ Thành ủy đã mang lại niềm vui tinh thần cho các bí thư chi bộ trong dịp tết đến xuân về và là nguồn năng lượng tiếp thêm động lực để các đồng chí sát cánh cùng người dân xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

