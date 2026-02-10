Nghiên cứu phương án thông xe một chiều cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Ngày 10-2, đoàn công tác Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng làm trưởng đoàn đã làm việc với các đơn vị liên quan để rà soát, tìm phương án thông xe tạm thời một phần cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu.

Đoàn công tác của Bộ Xây dựng kiểm tra điều kiện vận hành tạm thời cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu Ban QLDA 85 hoàn thiện các hạng mục còn thiếu ở dự án thành phần 2 như vạch kẻ đường, biển báo, rào chắn và một số công tác khác.

Phương án đang được nghiên cứu là khai thác tạm theo hướng một chiều từ Vũng Tàu về Đồng Nai, trên đoạn từ nút giao với cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây đến hết đoạn 3 (địa bàn TPHCM). Chiều ngược lại từ Đồng Nai đi Vũng Tàu vẫn lưu thông quốc lộ 51 cho đến khi hoàn thiện phương án thu phí.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn giữa TPHCM và Đồng Nai đã liền mạch

Thứ trưởng lưu ý việc thông xe tạm phải có tổ chức giao thông rõ ràng, có biển hạn chế tốc độ, bố trí lực lượng hướng dẫn, kiểm soát tốc độ và xử lý tình huống phát sinh. Các Ban QLDA được chủ động quyết định thời điểm thông xe nhưng chịu trách nhiệm toàn diện về an toàn và tuân thủ quy định pháp luật.

Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu dài hơn 54km, qua Đồng Nai và TPHCM, gồm 3 dự án thành phần: - Thành phần 1: hơn 16km, đang thi công. - Thành phần 2: hơn 18km, dự kiến thông xe khai thác tạm trước Tết Bính Ngọ 2026. - Thành phần 3: qua TPHCM dài hơn 19,5km, sẵn sàng kết nối để đưa vào khai thác.

PHÚ NGÂN