Các bến xe ở TPHCM mới bán được 56% vé theo kế hoạch cao điểm tết

Đến nay, các bến xe đã bán được hơn 691.000 vé trên tổng số gần 1,24 triệu vé theo kế hoạch, đạt khoảng 56%. Mức phụ thu giá vé được kiểm soát, không vượt quá 40% - 60% so với ngày thường.

Chiều 10-2, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Bùi Hòa An cho biết, vào đợt cao điểm phục vụ người dân đi lại dịp tết, sở đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân, giữ vững trật tự an toàn giao thông.

Đối với vận tải đường bộ, 15 bến xe khách liên tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp vận tải dự báo nhu cầu, xây dựng kế hoạch phục vụ cao điểm tết, công khai giá vé và tổ chức bán vé sớm.

Đến nay, các bến xe đã bán được hơn 691.000 vé trên tổng số gần 1,24 triệu vé theo kế hoạch, đạt khoảng 56%. Mức phụ thu giá vé được kiểm soát, không vượt quá 40% - 60% so với ngày thường.

Đồng thời, các đơn vị vận tải đã chuẩn bị hơn 2.200 phương tiện dự phòng để sẵn sàng tăng cường khi lượng hành khách tăng cao hoặc phương tiện quay đầu không kịp.

Các bến xe đã bán được hơn 691.000 vé trên tổng số gần 1,24 triệu vé theo kế hoạch. Ảnh: QUỐC HÙNG

Cùng với đó, Sở Xây dựng đã xây dựng biểu đồ chạy tàu tuyến Metro số 1, tăng cường các tuyến xe buýt kết nối bến xe liên tỉnh, nhà ga sân bay, ga đường sắt; chuẩn bị phương tiện dự phòng để hỗ trợ khi cần thiết. Đặc biệt, thành phố tổ chức miễn vé xe buýt và metro trong các ngày 29 tháng Chạp, mùng 1 và mùng 2 Tết nhằm tạo thuận lợi cho người dân đi lại.

Đối với đường hàng không, điểm nhấn năm nay là việc đưa vào khai thác nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất cùng các tuyến đường kết nối. Việc cho phép tăng chuyến bay vào khung giờ đêm, sáng sớm, triển khai hệ thống xác thực sinh trắc học, làm thủ tục trực tuyến đã góp phần nâng cao năng lực khai thác, giảm áp lực ùn tắc tại khu vực sân bay. Thành phố tiếp tục duy trì tổ công tác liên ngành giảm ùn tắc sân bay Tân Sơn Nhất, sẵn sàng tăng cường xe buýt, taxi, xe hợp đồng để giải tỏa khách theo lịch bay.

TPHCM cam kết đủ phương tiện phục vụ hành khách cuối cùng. Ảnh: QUỐC HÙNG

Ngoài ra, công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, tuyến ven biển, tuyến vận tải từ bờ ra đảo cũng được tăng cường. Sở Xây dựng lập danh sách trực tết, công bố đường dây nóng 1022 tiếp nhận phản ánh 24/24 giờ. Song song đó, thành phố đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, tổ chức giao thông phục vụ chợ hoa, lễ hội, rà soát hạ tầng, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động vận tải.

Về công tác chăm lo tết, Sở Xây dựng đã triển khai nhiều hoạt động tri ân, thăm hỏi, chăm lo cán bộ, công chức, người lao động, bảo đảm chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ theo quy định. Qua đó, tạo không khí phấn khởi, động viên tinh thần cán bộ, công chức, người lao động, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2026.

QUỐC HÙNG