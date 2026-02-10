Cấp xã được quyền xử lý hành vi lấn chiếm đất dành cho đường sắt

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định quy định phân cấp quản lý, bảo vệ, thực hiện các biện pháp ngăn chặn và xử lý các hành vi lấn chiếm đất dành cho đường sắt trên địa bàn thành phố. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20-2-2026.

Theo quyết định, UBND TPHCM phân cấp cho UBND cấp xã nơi có đường sắt đi qua thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn liên quan công tác quản lý, bảo vệ, ngăn chặn và xử lý các hành vi lấn chiếm đất dành cho đường sắt trong phạm vi địa giới hành chính của đơn vị.

Cụ thể, UBND cấp xã thực hiện giám sát, kiểm tra thường xuyên đối với đất dành cho đường sắt trên địa bàn; kịp thời phát hiện các hành vi lấn chiếm, sử dụng sai mục đích hoặc vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Đồng thời, tổ chức quản lý, bảo vệ đất dành cho đường sắt trong phạm vi địa bàn quản lý; kịp thời phát hiện, áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm ngay từ khi mới phát sinh; lập biên bản ghi nhận, lập hồ sơ và thực hiện việc xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đối với trường hợp phát hiện hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền xử lý của UBND cấp xã và đã xác định rõ cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật chuyên ngành, UBND cấp xã có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ và chuyển cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

Trường hợp hành vi vi phạm có tính chất phức tạp, liên quan nhiều lĩnh vực, vượt thẩm quyền xử lý của UBND cấp xã và cần có sự chỉ đạo, điều phối thống nhất thì UBND cấp xã tổng hợp, báo cáo Sở Xây dựng để tham mưu UBND TPHCM xem xét, chỉ đạo.

THANH HIỀN