Lãnh đạo Tỉnh ủy Đồng Tháp thăm, chúc tết Đảng bộ TPHCM

Đoàn công tác của Tỉnh ủy Đồng Tháp do đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn. Trong không khí ấm áp của những ngày giáp Tết, đồng chí Phan Văn Thắng đã thông tin khái quát về những thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của địa phương. Trong đó, điểm nhấn là sự khẳng định vị thế dẫn đầu khu vực về giá trị phát triển bền vững ngành lúa gạo, cá tra và hoa kiểng.

Đồng chí bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự hỗ trợ nghĩa tình, bền bỉ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM dành cho Đồng Tháp trong thời gian qua. Từ việc hỗ trợ tu bổ, tôn tạo Khu di tích Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc trở thành "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống, đến các chiến dịch mùa hè xanh giúp các địa phương của Đồng Tháp hoàn thành mục tiêu nông thôn mới.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp mong muốn tiếp tục nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm từ đầu tàu kinh tế cả nước để thúc đẩy địa phương phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Chia sẻ về toàn cảnh bức tranh kinh tế - xã hội của TPHCM trong năm qua, đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết dù đối mặt nhiều thách thức, TPHCM vẫn đạt mức thu ngân sách ấn tượng trên 800.000 tỷ đồng, tiếp tục giữ vai trò là cực tăng trưởng quan trọng phía Nam và cả nước.

Thời gian qua, nhận thức sâu sắc niềm tự hào của thành phố mang tên Bác, thành phố luôn lấy quan điểm, mục tiêu xuyên suốt là xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, thành phố đặc biệt chú trọng công tác an sinh xã hội, chăm lo đến với các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, TPHCM dành sự quan tâm chăm lo không chỉ đến với người dân thành phố mà còn tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh, thành phố bạn, trong đó có tỉnh Đồng Tháp.

Đồng chí nhấn mạnh, TPHCM cam kết luôn sẵn sàng chia sẻ nguồn lực, hỗ trợ các tỉnh trong công tác an sinh xã hội và phát triển hạ tầng. Đồng thời, Thành phố cũng trân trọng học hỏi các mô hình sáng tạo, hiệu quả từ Đồng Tháp trong thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác.

