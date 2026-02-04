Nghĩa tình mùa Xuân với người có công và hoàn cảnh khó khăn

Ngày 4-2, Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công và các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương trên địa bàn TPHCM.

Tại phường Thủ Dầu Một, đoàn trao quà của Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại biểu Quốc hội khóa XV TPHCM. Tham gia đoàn có Thượng tá Ngô Hồng Phong, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TPHCM; bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Đại biểu Quốc hội, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM.

Thượng tá Ngô Hồng Phong cùng lãnh đạo phường Thủ Dầu Một trao quà cho các hộ dân

Tại đây, đoàn trao 42 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công tại các phường Thủ Dầu Một, Bình Dương, Phú Lợi, Chánh Hiệp và Phú An, với tổng trị giá gần 126 triệu đồng; đồng thời đến thăm, chúc Tết Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn và Mẹ Việt Nam anh hùng ở phường Phú Lợi.

Chiều cùng ngày, tại phường Lái Thiêu, đoàn tiếp tục trao 40 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công tại các phường Lái Thiêu, Bình Hòa, Thuận An và An Phú, mỗi phần trị giá 2,5 triệu đồng (gồm tiền mặt và quà tặng). Đoàn cũng đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Định, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đoàn Văn Thắng và Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Tư (phường Thuận An).

Tại phường Bến Cát, Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM phối hợp Bộ Tư lệnh TPHCM, được sự ủy quyền của Đại tướng Nguyễn Tân Cương, tổ chức thăm, tặng 43 phần quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công và các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Cùng địa bàn, Ngân hàng TMCP Nam Á trao 40 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng, cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng trong dịp này, tại xã Phú Giáo, Hội Chữ thập đỏ tổ chức Chợ “Tết Nhân ái – Xuân Bính Ngọ 2026”, trao 320 phần quà với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng.

Ngoài ra, các đơn vị phối hợp trao hàng trăm phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo tại các phường Đông Hòa và phường Chánh Phú Hòa, góp phần mang đến mùa xuân ấm áp, nghĩa tình.

Hội Chữ thập đỏ phường Chánh Phú Hòa trao quà tặng đến người dân

TÂM TRANG