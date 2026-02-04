Xã hội

Tặng quà tết đến người dân vùng biên giới Long Phước (Tây Ninh)

SGGPO

Ngày 4-2, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản" tại xã Long Chữ, tỉnh Tây Ninh.

Trung tá Nguyễn Văn Hảo, Chính trị viên Đồn biên phòng Long Phước phát biểu tại chương trình

Tại chương trình, Đồn Biên phòng Long Phước (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) đã trao tặng 70 phần quà (500.000 đồng/phần) đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn. Đây là những phần quà do Đồn Biên phòng Long Phước vận động, trong đó Văn phòng đại diện Báo SGGP khu vực ĐBSCL hỗ trợ 20 phần.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh, Đồn Biên phòng Long Phước tặng quà đến người dân

Ông Hà Văn Nõn (dân tộc Thái, ở ấp Phước Trung, xã Long Chữ) cho biết, gia đình ông cùng với hàng trăm hộ gia đình người Thái khác di cư từ các tỉnh phía Bắc vào vùng biên giới Long Phước (Tây Ninh) sinh sống, lập nghiệp hơn 30 năm qua.

"Vùng biên giới này giờ đây là quê hương thứ hai. Các chú bộ đội như chính người thân trong gia đình, luôn hỗ trợ chúng tôi nhiều mặt trong cuộc sống. Những phần quà nhận được hôm nay giúp bà con có thêm cái tết vui tươi, ấm áp, đủ đầy và cũng là động lực giúp chúng tôi cố gắng vượt, vươn lên phát triển cuộc sống trong năm mới”, ông Nõn chia sẻ.

Đồng bào người Thái biểu diễn điệu múa truyền thống mừng Đảng, mừng xuân tại chương trình

Trung tá Nguyễn Văn Hảo, Chính trị viên Đồn Biên phòng Long Phước cho biết, bên cạnh việc giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, đơn vị luôn chú trọng công tác an sinh xã hội. Do đó, chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản" được tổ chức nhằm mang đến cho người dân khu vực biên giới một cái Tết cổ truyền ấm áp, nghĩa tình, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thắt chặt tình cảm gắn bó giữa Bộ đội Biên phòng với nhân dân.

Đại diện Báo SGGP tặng quà đến người dân
QUANG VINH

Từ khóa

Tây Ninh biên phòng Campuchia Xuân biên giới

